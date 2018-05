Cinco libros que Bill Gates dice que hay que leer cuanto antes

Everything Happens for a Reason and Other Lies I’ve Loved (Todo tiene un por qué y otras mentiras que me encantaron), de Kate Bowler. La autora, profesora de la Universidad de Duke, tenía 35 años cuando recibió un diagnóstico de cáncer de colon de grado 4, el más grave. “Se lanzó entonces a comprender por qué había sucedido”, describió Gates. “¿Era una prueba a su carácter? El resultado es una autobiografía desgarradora y sorprendentemente divertida sobre la fe y el entendimiento de la propia mortalidad“.