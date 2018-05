Colombia elige su primer Presidente tras el acuerdo de paz con las FARC

Por el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, está el más joven de los aspirantes, Iván Duque; por la coalición de Colombia Humana y Mais, el exalcalde y ex guerrillero Gustavo Petro; por la coalición entre los partidos Verde y Polo Democrático, el ex gobernador y profesor Sergio Fajardo; por la coalición entre los Liberales y Alianza Social Independiente, el ex jefe de negociación del gobierno con las FARC, Humberto de la Calle; y por la coalición entre los partidos Cambio Radical y la U, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.