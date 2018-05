¿Cómo de efectivo es el sensor de huellas bajo la pantalla? Este vídeo prueba sus límites

El Vivo X20 Plus UD se convertía hace unos meses en el primer smartphone en introducir el sensor de huellas bajo la pantalla, por debajo de la superficie del display. Pronto llegaron las primeras pruebas para comprobar su funcionamiento, pero hoy os traemos un vídeo con una prueba más radical. Un vídeo en el que intentan encontrar cuál es el límite bajo el que es capaz este sensor de leer la huella dactilar del usuario.

El sensor de huellas se establecía como el sistema de seguridad y desbloqueo por excelencia en smartphones. Algunas marcas lo integran en la parte trasera, pero otras optan darle cabida en la parte frontal, insertado en el botón Home. Una alternativa que es del gusto de muchos usuarios por sus ventajas de uso frente a su posicionamiento en la parte trasera. Sin embargo, la tendencia a diseñar teléfonos todo pantalla, sin apenas marcos, ha fomentado que la tecnología siga su curso y nos ofrezca una alternativa. Apple ha optado por el reconocimiento facial Face ID. La otras alternativa no es otra que la integración del sensor de huellas en la propia pantalla.

Prueba del sensor de huellas del Vivo X20 Plus UD

Como ya indicamos en su momento, el Vivo X20 Plus UD es actualmente el único modelo del mercado en hacer uso de la tecnología necesaria para integrar el sensor de huellas bajo la pantalla. No obstante, hay motivos para creer que no será el único, sino que apunta a ser una solución de seguridad muy popular en la próxima generación de smartphones.

Por tanto, el poner a prueba los límites de funcionamiento de este tipo de sensor biométrico se vuelve especialmente interesante. Para tal propósito, el popular Youtuber Marques K. Brownlee, MKBHD, ha querido mostrar si el sensor de este Vivo X20 Plus UD es capaz de funcionar bajo cualquier situación cotidiana que se puede dar en nuestro día a día, así como bajo condiciones algo más extremas.

Agua, salsas, aceite…

En la primera fase de la prueba, Marques contrasta el funcionamiento del sensor ClearID del Vivo con el Touch ID del iPhone al mojarse su propio dedo y la superficie de los sensores con agua. Ambos modelos presentan las mismas dificultades para llevar a cabo su tarea de reconocimiento digital.

La segunda fase pasa por emular el uso del sensor de huellas cuando nos encontramos comiendo, con los dedos manchados de salsa. Del mismo modo, hay momento para comprobar si los protectores de pantalla fabricados con distintos materiales afectan al rendimiento y efectividad del sensor. En una secuencia del vídeo podemos incluso ver cómo, a pesar de poner un protector de pantalla de cristal rajado, el sensor sigue funcionando.

Una prueba más extrema

Sin embargo, también hay cabida para probar en condiciones extremas el funcionamiento del sensor de huellas bajo la pantalla. En última instancia, Brownlee no solo araña la superficie en la que se localiza el sensor de huellas del Vivo X20 Plus UD, sino que utiliza una lija para rayar al máximo la pantalla del smartphone de Vivo. Curiosamente, salvo en la prueba con el agua, el sensor de huellas bajo el display se muestra sumamente efectivo, a pesar de que esta primera generación del sensor tiene que ser optimizada en mayor medida para acelerar el proceso de identificación de la huella.

15 mayo 2018 a las 23:06

Fuente > YouTube

Fuente: movilzona.es