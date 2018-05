Con ventajas de negocios, Paraguay atrae y refugia a empresas bolivianas

Paraguay asoma como el tesoro mejor guardado entre los países de Sudamérica que atrae y refugia a inversionistas globales, incluidos bolivianos que han capitalizado recursos financieros para expandirse y diversificar sus mercados de exportación.

La realidad económica y situación actual de Paraguay con información provista por el consulado de ese país en Santa Cruz -cita como fuente a la Cancillería- refleja que esa nación cuenta con el mejor indicador de libertad económica y de clima económico a nivel regional y es la segunda de Sudamérica con mejor indicador de retorno de la inversión. En lo macro muestra un crecimiento sólido por arriba del 4% del PIB en los últimos años impulsado por la agricultura y la construcción.

Además, registra un flujo de inversión extranjera directa estable con entradas importantes de capitales en el sector agrícola, en los negocios relacionados con la maquila y las comunicaciones.

Los datos de competitividad en el contexto global son igualmente propicios. Paraguay es primer productor y exportador global de energía eléctrica, segundo exportador de estevia, cuarto mayor productor de soya, sexto exportador de maíz, octavo exportador de carne bovina y décimo exportador de trigo. Además, tiene la tercera mayor flota de barcazas del mundo.

Estas referencias, además de la seguridad jurídica a las inversiones y las ventajas en el sistema tributario, determinaron la incursión de capitales bolivianos como Grupo Nacional de Inversiones Nacional Vida, Amaszonas Línea Aérea, Grupo Asegurador Alianza, Estudio de Abogados Ratio Legis, Franquicias América SRL, La Óptica e industrias de la mano de socios comerciales, a Paraguay.

Mercado asegurador

Grupo Nacional de Inversiones Nacional Vida tiene presencia en Paraguay a través de Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros. Justamente, su gerente general Darío Mostajo, señaló que la compañía está en proceso de relanzamiento haciendo foco en innovación permanente y desarrollo de nuevos productos. “Apostaremos por la democratización de los seguros a través de productos masivos para promover la cultura del seguro en Paraguay”, puntualizó.

El mercado asegurador paraguayo (hay 35 empresas que se disputan $us 450 millones anuales) centra el 50% de su participación en el sector automotor. Mostajo señaló que Fenix S.A. se abrirá a nuevos nichos de mercado en el sector vida y salud, agroindustria, transporte y financiero. A través de pólizas de caución, apostarán al crecimiento de Paraguay en proyectos de gran envergadura.

La inversión en la compra de Fenix S.A. ascendió a $us 3,5 millones que representó un esfuerzo conjunto entre Grupo Nacional de Inversiones Nacional Vida (60%) y la Familia Robinson (40%).

Mostajo indicó que el grado de inversión en diferentes sectores de la economía guaraní, el crecimiento sostenido del PIB en un promedio del 4,5% en los últimos diez años y las ventajas que ofrece Paraguay a la inversión extranjera con estabilidad monetaria y fiscal -tiene la carga tributaria la más baja de la región- permitieron la incursión al mercado guaraní.

El Grupo Asegurador Alianza, jugador importante en el mercado boliviano, también incursionó hace cuatro años en el mercado paraguayo. Se proyecta a través de Alianza Garantía. En dicho periodo de gestión empresarial el grupo Alianza alcanzó logros importantes, como ubicar a Alianza Garantía entre las primeras 12 aseguradoras de Paraguay. Atribuyen el posicionamiento a la experiencia de los accionistas bolivianos e internacionales (La Positiva Seguros, Planinvest S.A.) que han pasado su know how a Paraguay.

Alianza Garantía, a decir de su gerente general, Nelson Murdoch, cuenta con una óptima escala de patrimonio, de resultado del manejo estructural de la cartera de inversiones y con rendimientos superiores al promedio del mercado que le permiten un crecimiento estable dentro del sector. La compañía alista la incorporación de microseguros y de seguros de alta complejidad a su portafolio.

Empresas de servicios

El estudio de abogados Ratio Legis y la Franquicia América SRL también cruzaron frontera y se instalaron en Paraguay. Ambas son especializadas en la expansión y crecimiento de negocios. Sus servicios están relacionados con la constitución de empresas y franquicias, prospección y evaluación de oportunidades de negocios para firmas bolivianas que desean entrar al mercado paraguayo y firmas de este país interesadas en aterrizar en el mercado nacional.

Miguel Mardóñez, socio de Ratio Legis, señaló que Paraguay es un mercado receptivo a nuevos emprendimientos en servicios y que se muestra atractivo y con alta potencialidad de negocios en el sector agrícola, construcción y desarrollo inmobiliario.

En criterio del gerente de Franquicias América, Roberto Pérez, la cercanía geográfica, cultural y un ambiente de negocios abierto y favorable a los negocios (menos carga tributaria y regulaciones laborales menos restrictivas) y políticas públicas orientadas a la atracción de inversión, al sector privado y estabilidad macroeconómica hacen de Paraguay un mercado muy atractivo para los capitalistas.

Mercado aeronáutico

Amaszonas Línea Aérea también surcó cielo paraguayo. En 2015 inicia operaciones Amaszonas Paraguay que responde a la misma estrategia de las otras aerolíneas boliviana y uruguaya. Ofrece vuelos directos de Santa Cruz a Asunción y desde este último destino a Ciudad del Este (ubicada en la triple frontera y cerca de las cataratas de Iguazú), Montevideo, Buenos Aires, San Pablo, entre otras ciudades. Asegura conectividad aérea regional en hub en Sudamérica: aeropuerto Viru Viru (Santa Cruz), Silvio Pettirossi (Asunción) y Carrasco (Montevideo).

Asunción es para el Grupo Amaszonas una ruta corporativa por los negocios que comparten empresarios bolivianos y paraguayos en el ámbito agrícola, ganadero y de la construcción. “El segmento turístico está en franco crecimiento, con bolivianos que van a las cataratas de Iguazú y paraguayos que llegan a Bolivia para ir al Salar de Uyuni”, señalaron.

Air Europa también opera a Asunción desde Santa Cruz. Olavi Linkola, gerente para Bolivia y Paraguay de la compañía aérea, indicó que lo más llamativo del mercado guaraní es la apertura del Gobierno a las inversiones extranjeras. Además, realza la baja carga tributaria en impuestos. El IVA de Paraguay es un 10% y en el caso de la aviación es un 2,5%. “Exoneran del pago de tasas de aeropuerto y de aterrizaje por dos años -tiempo de exploración del mercado- para que la ruta se vuelva rentable”, mencionó.

Otra compañía

Grupo La Óptica, de capitales bolivianos, tiene presencia en Paraguay a través de la distribuidora y laboratorio óptico digital Optiservice HD. Según la gerenta administrativa y financiera de la empresa, Rebeca Fernández, desde 2017 se han convertido en el principal proveedor de las ópticas en ese país. Abarcan un 70% de participación en ese mercado.

Grupo La Óptica invirtió $us 3 millones en el país guaraní. La mayor parte del monto lo destinó a la compra de equipos y materiales de última generación importados de Brasil, China, Alemania e Italia. Alcanza una escala de producción de 2.000 lentes por mes.

El director general del Grupo La Óptica, Boris Suárez, señaló que la aceptación y preferencia de consumo de los lentes que producen, representan y distribuyen hicieron madurar otro proyecto corporativo que tiene como punto de destino Foz de Iguazú en Brasil. Trasladarán su know how y invertirán para constituir lo que será Optiservice do Brasil.

País de oportunidades

Según el cónsul general de Paraguay en Santa Cruz, Carlos Alberto Ortiz, su país tiene la carga tributaria más baja de la región y ofrece incentivos a la inversión extranjera a través de un marco legal vigente.

Así, la Ley de Asociación Público-Privado y la Ley 60/90 de incentivos fiscales para inversión de capital nacional o extranjero enuncia 0% de arancel a la importación de bienes de capital (maquinarias y equipos), 0% al Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los bienes de capital adquirido en Paraguay o en el extranjero, 0% al impuesto sobre remesas y pagos al exterior en conceptos de capital, intereses y comisiones y 0% al impuesto sobre pagos de dividendos y envío de utilidades al exterior.

Ortiz aseguró que desde 2015 más de 17 contratos para obras públicas, con un valor de $us 1.500 millones anuales, se sometieron a licitación pública nacional e global. Los objetivos en 20 años son organizar el desarrollo de infraestructura, transporte y logística, promover una integración multimodal más eficaz, establecer e implementar un corredor bioceánico.

Aerolínea Amaszonas

“Conectividad regional con hub en Sudamérica”

Vuelo. Sale del aeropuerto Viru Viru (Santa Cruz) a las 17:00 y desde Asunción hasta Santa Cruz, a las 9:20

En noviembre de 2013 inició operaciones con vuelos directos entre Santa Cruz y la capital Asunción. Es operada por Amaszonas Línea Aérea de Bolivia que entró al mercado guaraní con tres vuelos semanales. Hoy brinda uno por día y, en temporada alta, hasta 11 por semana. El grupo Amaszonas conecta Asunción con Ciudad del Este (ubicada en la triple frontera y cerca las cataratas de Iguazú), Montevideo, Buenos Aires, San Pablo y otras ciudades.

En 2015 inicia operaciones Amaszonas Paraguay -responde a la misma estrategia de las otras aerolíneas boliviana y uruguaya- que ofrece conectividad aérea regional en nuevos hub en Sudamérica. Aeropuerto Viru Viru (Santa Cruz), Silvio Pettirossi (Asunción) y Carrasco (Montevideo).

Fenix Seguros y Reaseguros

“Tiene la carga tributaria más baja de la región”

Competitividad. La aseguradora de capitales bolivianos se disputa el mercado paraguayo que cuenta con 35 empresas del sector

El proceso de negociación con Fenix Seguros concluyó a finales de enero de 2018 con la transacción de transferencia y endoso de acciones a favor del Grupo Nacional de Inversiones Nacional Vida.

La compañía cuenta con siete sucursales en el territorio paraguayo y está presente en zonas con alto potencial de desarrollo y crecimiento de negocio. En una primera fase focalizará la operación en Ciudad del Este y Encarnación, segunda y tercera ciudad en importancia, que, además, se constituyen en dos importantes polos comerciales.

El sector agroindustrial, de transporte y financiero representan alto potencial de crecimiento a los que apuntará Fenix Seguros. También impulsará nuevos productos en los ramos de vida y salud que se vuelven atractivos.

Alianza Garantía

“Proyectamos aumentar portafolio de productos”

Infraestructura. Tiene edificio propio ubicado en la calle Mariscal López, casi Mayor Bullo, en Paraguay

Hace tres años desembarcó en Paraguay. Alianza absorbió a la empresa Garantía con 45 años de presencia en el mercado de Paraguay.

En su plan de expansión y difusión de productos proyecta explorar el tema de los microseguros dentro del programa de inclusión financiera propiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Alianza Garantía proyecta incrementar sus negocios este año con una fuerte campaña de posicionamiento de marca e incursionar con productos innovadores que tienen mucho éxito en otros mercados, alcanzar un lugar privilegiado dentro del mercado asegurador en Paraguay. Grupo Asegurador Alianza, con más de 25 años en el mercado boliviano, obtiene ventas superiores a los $us 120 millones anuales.

Ratio Legis

“La ley de inversiones favorece al capitalista”

Miguel Mardoñez (f) lidera el consorcio de abogados en el país y Paraguay

El estudio de abogados desembarcó hace siete años en Paraguay. Desde este país atiende y brinda asesoramiento legal a clientes –inversionistas bolivianos, paraguayos y de otras nacionalidades– con pretensiones de refugiar capitales en ese emergente mercado, cuya ley de inversión favorece al capitalista foráneo.

Si bien la influencia de inversión extranjera en el mercado guaraní es liderada por argentinos, brasileños, europeos y asiáticos, Ratio Legis cree que el empresariado boliviano tiene un potencial nicho de negocio en servicios contables, tributarios, desarrollo de software, construcción e inmobiliaria.

Lab. Optiservice

“Logramos cambiar la mentalidad del cliente”

Empresa. Un ‘ejército’ de 19 personas integran el plantel de funcionarios. El personal es altamente calificado

El proyecto data de 2015 y el lanzamiento de la distribuidora y laboratorio óptico digital se dio en enero de 2017 en el mercado guaraní. Es una unidad de negocios del grupo La Óptica de capitales bolivianos constituida en Asunción, Paraguay.

Tiene presencia en Ciudad del Este, Encarnación, Asunción, Caacupé, Filadelfia, Pedro Juan Caballero y otras poblaciones. Dispone de tecnología de avanzada para la fabricación de lentes de diferentes especificaciones y usos. Optiservice abarca un 70% de participación en el mercado guaraní. En la actualidad fabrica 2.000 pares de lentes por mes y la proyección es duplicar el volumen en 2019. En su portafolio incluye las líneas Bluebloker, Progresivo Valux, Photo Sun y Progresivo Digital 360.

EL DEBER / Fernando Rojas