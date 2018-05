Conmoción en México por la muerte de un bebé de ocho meses en un narcobloqueo en Guadalajara

Me reportan la muerte de Tadeo, bebé de 8 meses víctima del incendio provocado ayer por la delincuencia organizada en Mariano Otero. No puedo describir el dolor que siento, la rabia de saber que existen sujetos que no respetan la vida de nadie, ni siquiera la de un pequeño.

— Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) May 22, 2018