Costas: El fiscal Soza fue un ‘verdugo’ y ‘mercenario’ que merecía una condena mayor

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, aseguró que el exfiscal Marcelo Soza pretendía extorsionarlo como ocurrió con otras personas. Dijo que ahora la exautoridad es un instrumento de la extrema derecha.

El exfiscal del caso Terrorismo Marcelo Soza fue condenado a 12 años de cárcel por delitos de extorsión a gente que investigaba en Santa Cruz. Para el gobernador cruceño, Rubén Costas, el exfuncionario, quien ahora logró asilo político en Brasil, fue un verdugo del Gobierno que ahora es manejado por la extrema derecha.

“No solamente se dedicó a extorsionar y chantajear, no solo fue un instrumento útil del centralismo y de este gobierno para amedrentar a políticos y empresarios. Digo que es mercenario porque antes fue del Gobierno y ahora lo maneja la extrema derecha”, cuestionó. Dijo que la condena a Soza debió ser mayor.

El exfiscal huyó a Brasil poco después de iniciarse una investigación en su contra por denuncias de extorsión a quienes investigaba. Estuvo a cargo de la pesquisa sobre el caso Terrorismo desde el principio y terminó vinculado en los hechos a la cúpula empresarial y política cruceña, de la que muchos huyeron al exterior.

Costas aseguró que fue víctima de la extorsión de la que fue acusado y sentenciado el exfiscal y su jefe de seguridad, un oficial de la Policía. “Me quiso extorsionar cuando dijo que me iba llamar por el tema del caso Terrorismo, le conteste que no iba a ir y que a mí no me iba a extorsionar”.

El 16 de abril de 2009 fue desbarato en Santa Cruz el grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa en un operativo del que salieron con vida dos de los cinco miembros. Mario Tadic y Elöd Tóásó salieron con vida, fueron sometidos a un proceso, se declararon culpables, cumplieron la sentencia y salieron libres.

El oficial de Policía José Juan Laguna también fue condenado, pero solo a ocho años de cárcel.

“Ese verdugo que se ha ido, ese mercenario y bufón que califiqué se ha fugado y la condena debería ser mucho más”, consideró el gobernador.

Pablo Humberto Costas, hermano del gobernador, huyó de Bolivia poco después de ser vinculado con la investigación.

En abril se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra el Estado boliviano presentada por Tádic.

Soza es activo en su cuenta en Twitter pero hasta el momento no se pronunció sobre la condena en su contra.

Fuente: Unitel, La Razón