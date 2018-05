Cressida Bonas, la (otra) novia actriz de Harry

Salió con el príncipe británico de 2012 a 2014 y dicen que su vocación por la interpretación pudo más que el amor por el hijo de Lady Di.

Muchos aseguraban hace cuatro años que el (entonces) díscolo hijo del príncipe Carlos de Inglaterra había asentado la cabeza al lado de esta joven buena familia de nombre Cressida Bonas (29). Pero nada más lejos de la realidad. Harry y Cressida vivieron un romance de algo más de dos años y su historia de amor terminó entre rumores de compromiso matrimonial que nunca se hicieron realidad. A pocos días de la gran boda con Meghan Markle, te contamos diez cosas que no sabías de la otra novia actriz de Harry.

DE BUENA FAMILIA

Se dice que Cressida es una BBB: una ‘blue-blood & blondie’ (rubia de sangre azul). Cressy, como la llaman en familia, nació en Winchester, Hampshire. Es la hija pequeña de lady Mary-Gaye Curzon (hija a su vez del sexto conde de Hawe, de la poderosa banca Curzon y dueño de medio Londres), y el empresario Jeffrey Bonas. El matrimonio de sus padres apenas duró seis años y él ya era el tercer esposo (en total se ha casado cuatro veces) de lady Mary-Gaye, que ya tenía cuatro hijos entonces. Jeffrey Bonas es un hombre educado y millonario, que trabaja haciendo investigaciones históricas en su mansión de Norfolk. En su tiempo libre juega al golf.

Lady Mary se casó por primera vez en 1971 con Kevin Esmond Peter Cooper-Key, de una importante familia de militares y posteriormente con John Austen Anstruther-Gough-Calthorpe, hijo de sir Richard Hamilton Anstruther-Gough-Calthorpe. Al padre de Cressida lo dejó por Christopher Shaw poco después de nacer la pequeña en 1989. Tras ser abandonada por Shaw, ahora mantiene una romance con David McDonough, un famoso relaciones públicas británico.

SU HERMANASTRA SALIÓ CON el príncipe WILLIAM

Cressida tiene cuatro medio hermanos: Pandora Cooper-Key, diseñadora de accesorios para Vivienne Westwood; Georgiana Anstruther-Gough-Calthorpe, pintora y escultora; Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe y el playboy Jacobi Anstruther-Gough-Calthorpe, financiero de Forbes por el día y Dj de noche (ha pinchado hasta en Ibiza). La ex de Harry está muy unida a Isabella, que a su vez parece que mantuvo un breve romance con el hermano del príncipe Harry, Guillermo, y que hoy está casada con Sam Branson, hijo de sir Richard Branson y uno de los mejores amigos de William y de Kate.

AMIGA DE OTRAS ‘ROYALS’

La bella joven que enamoró a Harry siempre se ha movido en los círculos más exclusivosde Londres, pero ella parece no darle importancia a sus relaciones con personajes de alta alcurnia. Entre sus buenas amigas se encuentran Eugenia de York, prima de Harry, que fue quien les presentó, y su hermana Beatriz, ambas hijas de Sarah Ferguson. A ella le encanta la música y no se pierde el festival de Glastonbury por nada del mundo. Allí se la ha podido ver en alguna ocasión con la modelo Cara Delevingne.

Nada más romper con el hijo de Lady Di, Cressida volvió con su ex, Harry Wentworth-Stanley, hijastro de un primo de la reina Isabel II, con quien parece seguir manteniendo una relación amorosa. Eso sí, ella aseguraba al Daily Mail hace pocos meses que por ahora no tiene pensado formar una familia ni con él ni con nadie.

YOGUI Y BAILARINA

Aunque hoy dedica sus ratos libres a la práctica del Yoga y a leer libros sobre la vida y obra del Dalai Lama, el sueño de la pequeña Cressy siempre fue ser bailarina y actriz, de hecho estaba llevando a cabo sus estudios de danza contemporánea en la Universidad de Leeds en West Yorkshire cuando empezó a salir con Harry y decidió ponerse a trabajar con su padre en Bonas MacFarlane Education para de alguna forma resultar una persona ‘formal’ y ‘con futuro’ para la familia real británica. Ya en 2009, Cressida había participado en la serie Trinity donde interpretaba a una joven que ofrecía favores sexuales a cambio de ser aceptada en un círculo social.

Muchos medios ingleses aseguraban en 2014 que la joven había decidido dejar a Harry para dedicarse a su faceta como actriz (otros dijeron que la culpa fue de él por largarse a Argentina y dejar a su novia en Londres). Ella optaba entonces por recuperar su pasión por el baile asistiendo al prestigioso conservatorio Trinity Laban Dance de Londres. En 2017, Bonas obtuvo su gran oportunidad en Hollywood de la mano de Justin Chadwick con un pequeño papel en Tulip Fever, junto a Christoph Waltz y Alicia Vikander. Ese mismo año también participó en la cinta Nunca digas su nombre, un thriller que no obtuvo demasiadas críticas positivas.

Aunque se rumoreó que podía participar en una de las temporadas de la serie Downton Abbey, lo cierto es que donde tuvo un papel secundario fue en Doctor Thorne, otra ficción de los mismos creadores de la serie de época británica. Cressida ha ido poco a poco en su carrera y también ha actuado en algunas obras de teatro como en There’s a monster in the lake (2014) o La importancia de llamarse Ernesto (2015). Curiosamente, al estreno de esta última asistía el príncipe Harry para darle su apoyo pese a ya no ser pareja. Gracias a su belleza y estilo British, también ha hecho sus pinitos como modelo siendo imagen de Burberry y Mulberry.

