Crisis hospitalaria en La Paz, exigen prontas soluciones

La crisis en el Complejo Hospitalario de Miraflores crece cada día y no hay insumos para atender a los pacientes. Galenos piden que el D.S sobre recursos para estos centros no se anual y sea modificado.

Se acrecienta la crisis en el Complejo Hospitalario de Miraflores al no contar con los insumos básicos médicos para la atención de los pacientes en la ciudad de La Paz. Así lo dio a conocer un galeno del nosocomio, quien informó a La Red Uno de Bolivia que el centro hospitalario no cuenta con algodones, agujas y oxígeno; además, que el endoscopio es de propiedad de los doctores y no dado por el establecimiento.

El galeno explicó de que se debe modificar el decreto supremo para que la entrega de recursos económicos al Hospital sea de manera trimestral o cuatrimestral y no de manera anual, ya que aumentaría el déficit económico.

También te puede interesar: Ministerio de Salud: Bolivia está libre del sarampión.

“Estamos a mayo y con un retraso terrible de una deuda que en total es poco más de 60 millones de bolivianos. Si no existe dinero en las arcas de la institución no vamos a poder cumplir ni siquiera con los pacientes en relación a su alimentación diaria”, exigió la autoridad.