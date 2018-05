¿Cuántos datos consume YouTube por minuto de tu tarifa mensual?

Existen numerosas formas de ahorrar datos en tu tarifa mensual, y cambiar la calidad de la reproducción de los vídeos que consumas con tu smartphones es, quizá, la mejor de todas. No es lo mismo ver un vídeo en 4K que verlo en Full HD, por lo que no está de más saber cuántos datos consume YouTube por minuto.

Una vez que sepas cuántos datos consume la aplicación de Google por minuto, podrás extrapolar el resultado a horas para saber cuál es el límite de consumo de vídeo que deberás imponerte a tí mismo, en función de la tarifa que tengas contratadas. A menos claro, que cuentes con ofertas de datos ilimitados como la tarifa de GB ilimitados de Yoigo, o aproveches el VideoPass de Vodafone ya que esta opción no cuenta el consumo de datos de YouTube en tu tarifa mensual.

Consumo de YouTube según calidad de reproducción

Com decíamos un poco más arriba, no es lo mismo ver un vídeo a 144p que verlo a 8K. Y ahora no hablamos solo de la salud de nuestras córneas, sino de la salud de nuestro bolsillo. Si nos pasamos el día viendo vídeos en YouTube es imprescindible que conozcas cuántos datos consume YouTube por minuto con el fin de ajustar la calidad de reproducción para no encontrar sorpresas en la factura a final de mes. En esta tabla tienes toda la información que necesitas.

Como puedes ver, si disfrutas de vídeos en calidad hasta Full HD, no hay mayor problema, pues deberías consumir 5 horas de vídeo para gastar todos los datos de una tarifa común de 5 GB. Si tu tarifa es inferior a esta cantidad de datos para navegar, quizá sería mejor que cambiaras la calidad de la reproducción a valores inferiores con el fin de ahorrar GB.

Si ya quieres disfrutar de calidades 2K, 4K e incluso 8K, apenas podrás disfrutar de unos minutos de vídeo antes de que el consumo de tu factura se dispare, motivo por el cual quizá sea mejor descargar los vídeos de YouTube desde una conexión WiFi con el fin de no dejarte el sueldo por no configurar la reproducción de forma correcta.

Para cambiar la calidad de reproducción en YouTube tan solo tienes que acceder a los ajustes de YouTube (los 3 puntos suspensivos) situados en la parte superior de la aplicación para iOS y Android. Por defecto la app suele configurar la reproducción en 480p, pero lo puedes bajar hasta 144p desde el menú de calidad.

Fuente: movilzona.es