Dellien: Pareciera que nos estuvieran haciendo un favor a los deportistas, merecemos respeto

El tenista bolivianos Hugo Dellien publicó hoy un extenso texto en sus redes sociales tras quedar eliminado del cuadro de clasificaciones (qualy) de Roland Garros, el Grand Slam francés que se desarrolla en París.

“Muy triste por la derrota de hoy, no lo esperaba, me sentía jugando muy bien y tenía mucha ilusión de poder entrar al cuadro principal”, fueron las primeras palabras del beniano que perdió ante el checo Adam Pavlásek en una hora y un minuto con parciales de 6-3 y 6-1.

Pero Dellien también aprovechó para referirse a los comentarios de otros atletas nacionales que en los últimos días reclamaron apoyo e incentivo para el deporte a propósito de la realización de los Juegos Suramericanos Cocha 2018.

“La verdad que es una pena, lo he vivido, hay muy mala organización en todo sentido, pareciera que no les interesa, pareciera que nos estuvieran haciendo un favor a los deportistas y no es así, merecemos el respeto de todos, sean buenos deportistas o malos deportistas, no se trata de resultados ni condiciones, porque todos los que participamos en alguna disciplina deportiva estamos representando al país a NUESTRA BOLIVIA”, escribió.

El tenista criticó a la organización de los Juegos Suramericanos y las grandes inversiones en infraestructura cuando no hay apoyo a los deportistas.

“Veo que hacen infraestructura por todo el país y me parece muy bien, estoy de acuerdo con eso, pero después cuando un deportista pide ayuda para sus preparaciones, viajes y competencias, la respuesta es que no tienen o buscan algo para decirte que no”, añadió.

Muchas cosas para decir después de la derrota de hoy, triste pero con la cabeza en alto y con mas ganas que nunca de llegar a los mejores 100 del mundo!! TENGO TANTAS COSAS PARA DECIR QUE DECIDÍ ESCRIBIRLAS Y MOSTRARLE, espero que puedan LEER,MUCHAS GRACIAS A TODOS POR EL CARIÑO. pic.twitter.com/QZcELTF5cA — Hugo Dellien (@hugo_dellien) 23 de mayo de 2018

En pasados días el judoca Martín Michel decidió no asistir a los Juegos Suramericanos como protesta por la falta de apoyo de las autoridades. Por otro lado la reconocida marchista boliviana, Giovana Irusta también se refirió a la organización de este evento y la gestión del ministro de Deportes, Tito Montaño, pidiendo al presidente Evo Morales lo destituya.