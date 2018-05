Desfalcos son normales en la banca, dice vicepresidente tras nuevo robo en el estatal Unión

Tras el caso Pari, el Banco Unión enfrenta un desfalco de Bs 1,6 millones en Desaguadero (La Paz) y otro de Bs 800 mil en Santa Cruz, que involucran a exfuncionarios.

Los desfalcos son normales en la banca, dice García Linera

El extesorero de la agencia Cuellar del Banco Unión en la piscina de un hotel. Foto: Redes sociales

Tras conocerse nuevos casos de robo en el interior del Banco Unión de parte de exfuncionarios, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseguró ayer que los desfalcos son “normales” en todas las entidades financieras.

Según la autoridad no se ve afectada la credibilidad del banco público.

“Es una actividad normal que se da en todos los bancos, sólo que no lo dicen públicamente, sólo se preocupan del Banco Unión porque es del Estado y, claro, una manera de hacer política es molestar al Estado, pero los desfalcos se dan en todo los bancos, privados incluidos, es normal que se dé”, remarcó el Vicepresidente.

El jueves se conoció un nuevo desfalco y con las mismas características que el caso Pari. En cinco oportunidades el cajero, tesorero y jefe de operaciones de la sucursal del Banco Unión en Desaguadero, Julio César Ribera extrajo 1.660.000 de bolivianos.

Ayer Página Siete develó otro caso más que involucra al ex tesorero de la entidad en la agencia Cuéllar de Santa Cruz, Edson Fidel Benjin Gonzales por la sustracción de más de 800 mil bolivianos (115 mil dólares).

El modus operandi para sacar el dinero de parte de este exfuncionario consistía en el cambio de los fajos de dinero de corte de 200 bolivianos por los de corte de 10 bolivianos, con lo cual llegó a sacar la cantidad que se detectó inicialmente.

Los recursos que sacó este extesorero correspondían a los fondos de encaje legal que regularmente los diferentes bancos deben depositar en una cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB) y en este caso pertenecían al Banco Económico. En el Unión el ente emisor tiene cuentas para este propósito.

García Linera sostuvo que el Gobierno lamenta lo ocurrido en la agencia Desaguadero y por eso ha instruido a la gerencia de la entidad a que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que se repita un nuevo daño económico.

“Son cosas que han sucedido tiempo atrás y ya hemos instruido a gerente que tome todas la medidas para que no vuelva a repetirse semejante daño económico. Hubo descuido anteriormente y esos descuidos no deben repetirse con nueva gestión. Tiene que invertirse lo necesario en temas de seguridad, control, arqueos diarios cada hora, para que no vuelva a ponerse en riesgo la credibilidad del banco”, sugirió García Linera.

En su criterio, la entidad hace un buen trabajo, pero lamentó que se hubiese heredado fallas de una gestión anterior y que hoy se debe corregir.

La exgerente de la entidad, Marcia Villarroel fue alejada tras conocerse el año pasado el desfalco de 37,6 millones de bolivianos de parte del exjefe de operaciones en Achacachi, Franz Paria. Además el anterior directorio tuvo que renunciar.

“Estamos pidiendo que se meta a la cárcel a todos los responsables y que se invierta en mayores medidas de seguridad para que no se vuelva a repetir, pero ni la banca privada esta exenta de este tipo de desfalcos lamentablemente. Son pequeños desfalcos, pero que dañan al sistema financiero”, agregó.

Edson Fidel Benjin Gonzales, extesorero de la agencia Cuellar del Unión, al igual que Franz Pari, ostentaba en las redes sociales sus viajes al exterior, vehículos de lujo, e incluso se lo observa en una foto visitando una tienda de armas de caza.

La oposición plantea la intervención del Unión

El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Diputados, Gonzalo Barrientos, planteó que se realice una intervención al Banco Unión, debido a los reiterados casos de desfalco que se han revelado en los últimos meses.

“Lo único que queda y corresponde es una intervención conforme a la norma. Se tiene que intervenir y se tiene que investigar todos estos aspectos”, manifestó el opositor a ERBOL.

El planteamiento surge después de que se conoció un desfalco de 1,6 millones de bolivianos en la agencia de Desaguadero del Banco Unión, con una modalidad parecida a la que usó Juan Pari para el robo de 37 millones de la misma entidad bancaria.

Para Barrientos, el modus operandi de Pari está “campeándose” en el Banco Unión. Recalcó que debe investigarse sobre el rol del Directorio, Ministerio de Economía.

Consultada sobre el tema, la diputada oficialista Valeria Silva aseveró que no existe inseguridad en el Banco Unión ni en otra entidad, a diferencia de otras épocas en que había temores que llevaban a la ciudadanía a cambiar de banco o que incluso los accionistas desaparecían.

Aclaró que más bien el Banco Unión es el que denunció el desfalco y que por ejemplo en el caso de Pari no hubo pérdidas, por que el seguro se hizo cargo.

Página Siete / La Paz