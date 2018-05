Después del amor, cómo ser amigo de tus ex parejas

Lisandro fue mi primer novio. Estuvimos ocho años. La separación dolió mucho; yo quería arrancarme el corazón. Hubo un par de idas y vueltas muy dolorosas que al final me trajeron una certeza: el amor verdadero es para honrarlo. Así que decidí que cualquier sentimiento negativo lo iba a convertir en otra cosa. Y años después, ni bien me puse a salir con mi actual novio, que es un tipo fuera de lo común y tiene un alma hermosa, le aclaré que tengo un ex novio al que adoro y viene a todos mis cumpleaños y a muchos de mis conciertos. No solo no tuvo problema sino que una vez, cuando estábamos yendo a patinar sobre hielo, cuando se enteró de que mi ex novio estaba triste porque había perdido a su mamá, me dijo “invitalo, le va a gustar”. Así que lo llamé a mi ex y me fui a patinar con los dos. Tengo grabada en la retina para siempre la imagen de cuando uno de los dos casi se cae en la pista. El otro lo atajó, se dieron la mano y patinaron un poco juntos. Los amé. Son lo más, ambos…El año pasado Lisandro se puso a salir con una chica que estaba enferma de celos. Vinieron a un show mío y después ella le declaró que quería pegarme y le dijo que no viniera más a mis cumpleaños. Ahora que lo pienso a la distancia (ya dejaron de salir) siento tristeza por esa chica con miedo y celos. Los celos y la posesividad son venenos corrosivos, se comen nuestros pensamientos y todas las horas del día… Creo que a mi ex voy a quererlo para siempre.