Destitución y ley de jubilación reactivan conflicto en salud

El malestar en el sector salud aumenta día que pasa debido a los incumplimientos del Gobierno a los acuerdos de enero, tras el conflicto por el Código Penal, y por una polémica ley de jubilación, además de temas como la falta de recursos e ítems en hospitales, entre otros.

La destitución de Carlos Nava, presidente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) de Cochabamba y uno de los impulsores de las movilizaciones contra el Código del Sistema Penal, desató una ola de rechazos y críticas al Gobierno, que se comprometió en enero a no procesar ni tomar represalias contra los dirigentes que lideraron las protestas, explicó Nava. Este sector determinó un paro de 24 horas el día lunes, en apoyo a su dirigente. Además, hay cinco dirigentes en Potosí y Chuquisaca que fueron sancionados por el mismo motivo.

“Es persecución y violación a las garantías constitucionales y el derecho a protesta”, dijo Nava.

En La Paz, el Colegio Médico advirtió con un paro de 24 horas para el pasado jueves, que fue suspendido a la espera que el Gobierno desembolse recursos que debe a los hospitales, más de 30 millones de bolivianos de los que ya pagó 12 millones.

En la Sede de Gobierno, el Comité Departamental de Salud tuvo una asamblea el jueves en la noche. Las decisiones fueron contundentes: se declararon en emergencia y dieron 15 días al Ejecutivo para que pague toda la deuda, los ítems y deje sin efecto la destitución de Nava y la Ley de Jubilación que llaman “forzosa”.

En su momento, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, aseguró que no permitirá la destitución de ningún dirigente y advirtió con medidas de presión si es que no se reparan los derechos vulnerados a los dirigentes. Identificó que, aparte de Nava, hay un médico destituido en Potosí y otro en Sucre, pero estos casos no fueron confirmados.

Respecto al caso Nava, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Rodolfo Mena, explicó que Nava pasa por un proceso administrativo interno por faltas en su condición de servidor público y aseguró que no es una persecución política ni está relacionado con el paro de enero.

“Nava cometió faltas al reglamento interno que le generó responsabilidad. Todo servidor público, para salir, necesita una autorización expresa. Incumplir esto genera responsabilidades”, dijo.

Asimismo, dijo que el paro anunciado por Sirmes es “sólo castigar a la población y su derecho a la salud”.

DATOS

47 días de paro duró la protesta contra el Código. Los médicos iniciaron en noviembre de 2017 un paro que duró 47 días contra el Código del Sistema Penal.

El lunes hay paro de 24 horas en Cochabamba. El Sirmes, que reúne a médicos y enfermeras del sector público, realizará el lunes un paro de 24 horas en Cochabamba como protesta contra el despido de su dirigente Carlos Nava.

Denuncian que ley obliga a trabajadores a jubilarse. Según los médicos, un proyecto de ley obligará a los trabajadores mineros a jubilarse a los 58 años y a los laburantes que no sean del sector minero, a los 65 años.

COCHABAMBA DA 72 HORAS Y ADVIERTE CON UN PARO

El Comité Departamental de Salud (Codesa) de Cochabamba se reunió anoche en el Colegio Médico y determinó dar un plazo de 72 horas desde el lunes al Gobierno para que deje sin efecto la destitución laboral del dirigente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes), Carlos Nava. Caso contrario, realizarán un paro de 24 horas el viernes 24 de mayo.

El Codesa —conformado por el Colegio Médico, el Sirmes, colegio de Odontólogos, Colegio de Enfermeras, trabajadores de la seguridad social y otros sectores de salud— también indicó que no permitirá que se apruebe el proyecto de ley de jubilación que está en la Cámara de Diputados y exigirá que se lo tome en cuenta para la modificación de la Ley 065 de Pensiones.

El Codesa se volverá a reunir el miércoles en el Colegio Médico para evaluar el cumplimiento del pliego petitorio y definir las acciones del paro del día 24, en caso que amerite.

También se definió que se peleará por los derechos y libertades democráticas defendidas por el pueblo soberano.

El jueves, el Colegio Médico de Cochabamba se declaró en emergencia y advirtió con medidas de presión.