Día del Periodista: García Linera dice que si no hay pluralidad de información no hay democracia

Jueves 10 de mayo de 2018. Vicepresidente Alvaro García Linera dice que si no hay pluralidad de información no hay democracia en el Día del Periodista en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. ( Jose Lirauze / ABI )

La Paz, 10 may (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el jueves que si no hay pluralidad de información no hay democracia, a propósito del Día del Periodista que se celebra esta jornada en el país.

“Y si no hay pluralidad de información no hay democracia. Se reconoce a trabajadores y movimientos sociales como grandes constructores de democracia, pero a veces nos olvidamos del periodista que convierte la palabra del dirigente en hecho noticioso que conoce el mundo y actúa”, indicó.

García Linera, quien compartió un desayuno con periodistas acreditados a Palacio de Gobierno, expresó su respeto y admiración por los trabajadores de la prensa cuya labor es “importante” -dijo- para difundir la palabra y los hechos o sucesos que ocurren a diario.

En el breve agasajo a los periodistas también participaron los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales; el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, y la ministra de Comunicación, Gisela López.

El Día del Periodista en Bolivia fue instituido en la presidencia de Germán Busch, mediante un decreto supremo firmado en 1938, que reivindicó los derechos de los trabajadores de la prensa, relacionados al seguro de salud y otros beneficios sociales.

Se consideró a los trabajadores de la prensa impulsores de la cultura del progreso colectivo, porque ejercen un beneficio positivo comparable al de la enseñanza, mereciendo por tanto el estímulo y la recompensa social.