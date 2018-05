Diego Balado: “El peor Real Madrid de la última década”

El analista aseguró que el Madrid de Zinedine Zidane no ha estado a la altura de su historia.

Para nadie es un secreto que el Real Madrid que enfrentará al Liverpool en Kiev está, al menos por lo mostrado a lo largo de la temporada tanto en Liga como UEFA Champions League, está lejos de su mejor versión.

Y aunque el conjunto meregue buscará levantar su cuarta ‘orejona’ en las últimas cinco temporadas este sábado, Diego Balado, analista de FOX Sports para la competición a nivel de clubes más importante del planeta, está convencido de que el equipo de Zinedine Zidane es el peor Madrid de la última década.

“Tal vez voy a sonar muy duro, pero este es el peor Real Madrid de la última década, sin duda. Para encontrar números tan negativos hay que ir a la temporada 2006/07 en cuanto a, por ejemplo, cantidad de puntos obtenidos en la liga española, por primera vez en mucho tiempo el Real Madrid no consigue anotar cien goles en una temporada en la liga española”, expuso el panelista.

Pero Balado también enfatizó en la dependencia que tiene el cuadro blanco en Cristiano Ronaldo y en la fragilidad defensiva que fue evidente contra la Juventus y el Bayern München en los cuartos de final y semifinales, respectivamente.

“Desde la 2006/07 no recibía tantos goles como lo hizo este año y estamos hablando de un equipo que no tiene ya el mismo ataque contundente y no tiene la seguridad defensiva de otros años. Es el peor Real Madrid de la última década”, apuntó.

