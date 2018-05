Disciplina y constancia, pilares esenciales del éxito de Karen Tórrez

Natalí Vargas

Cochabamba

Para que una niña cochabambina se convierta en récord bolivariano de natación debe cumplir condiciones físicas, tener el biotipo para las pruebas de velocidad, pelo ondulado y ojos oscuros, extensa sonrisa y palabras seguras.

Para los padres, que su hija sea Karen Milenka Tórrez Guzmán es el máximo honor. Ella siempre mira a los ojos, habla amablemente con todos. Se duerme antes de las 11 de la noche y despierta a las 5 de la mañana todos los días, desde hace 13 años.

En todo lo que se propone es disciplinada. Es lo que ha decidido ser: una chica que haga bien todo aquello que decida hacer, desde estudiar, jugar baloncesto, hacer atletismo hasta bailar, y tocar instrumentos musicales.

Llegó al seno de los Tórrez Guzmán la mañana de 29 de enero de 1992. “Fue una niña muy esperada, porque teníamos ya dos varones y queríamos una hijita mujer, entonces tratamos de que las condiciones se dieran para eso. Karen llegó para dar muchas alegrías y ser compañera de mi otro hijo, con quien tienen una diferencia de año y medio”, desvela su mamá, en la sala del domicilio de la familia, ubicado en el barrio Mirador de la ciudad de Cochabamba.

Es pasado el mediodía del martes 8 de mayo, y los papás de Karen, Carlos y Roxana, atentos a una de las tantas entrevistas que dieron a medios en su vida, reconocen que después de conseguir la medalla de oro en los 50 metros libres de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, muchos ojos están puestos sobre el desempeño de Karen en los Suramericanos.

“Ésta es una parte de sus medallas, porque la otra vez ella se llevó varias, se las pidieron para alguna cosa”, dice su mamá, Roxana Guzmán, apuntando una especie de vitrina colgada en la pared, repleta con al menos 600 medallas. Karen dice que hace unos tres años que perdió la cuenta, pero calcula que hasta el momento es acreedora de unas 800 medallas de tantas competiciones en las que brilló.

En su habitación, que desde hace dos años es ocupada por ella esporádicamente, están varios álbumes de fotos que su madre atesora. En ellos se la ve desfilando en el kínder, tocando el clarinete, bailando caporal y cientos de veces en podios con la bandera de Bolivia, sonriendo, levantando las manos en pleno compañerismo junto a sus contrincantes.

Como la mayor parte de sus días desde los 12 años, Karen pasa varias horas en malla. Desde que volvió de España, hace dos años, vive en La Paz. Allí es una alumna más de la carrera de Nutrición de la Universidad Mayor de San Andrés, de 8:00 a 13:00, y entrenadora de natación del Club Hípico Los Sargentos, de 17:30 a 20:30.

A la hora que sus papás atienden la entrevista, ella seguramente está en malla, gorro y lentes, dentro de sus dos horas de entrenamiento vespertino. Las primeras dos horas de práctica tuvieron lugar entre las 5:30 y las 7:30 de la fría madrugada paceña.

“Yo no sé qué pasaba, pero a menudo, cuando iba a recoger a mi hija de sus clases de natación en el club Delfines, cuando era niña, la encontraba castigada, fuera de la piscina, con las manos arriba”, rememora su madre en medio de sonrisas.

Sucede que Karen siempre fue muy traviesa y, a veces, cuando le decían que volviese al punto de partida caminando por el borde de la piscina, ella lo hacía nadando. Otras veces tenía inocentes peleas con los otros niños y cosas por el estilo.

De hecho, por inquieta, antes de sus cinco años se arrojaba a la piscina y hasta a ríos, sin aún saber nadar. Por eso, sus padres decidieron inscribirla a clases de natación junto con su hermano mayor, Irwing.

Siempre fue muy buena alumna, y pese a que durante la adolescencia la natación la llevó a varios países y la obligó a ausentarse de clases, siempre obtuvo diplomas por buen desempeño escolar.

La vida escolar de Karen comenzó temprano, por eso estuvo en varios kínderes. Pasó por El Conejito Blanco, El Principito, Paulo Freire e Instituto Americano.

De allí la invitaron para estar en el instituto Eduardo Laredo, donde se dedicó más a tocar clarinete y ser bailarina de ballet.

“Desde chiquita le gustaba ir al colegio. Cargaba su mochila los domingos, venía y me decía: ¡Tienen que llevarme a mi kínder! Yo le decía: Pero es domingo, no hay clases, y ella reclamaba y nos hacía escándalo”, cuenta Roxana.

No fue fácil convertirse en medallista. Karen siempre tuvo que responder bien en el colegio si quería seguir en la natación, tuvo que dejar por unos años la carrera universitaria a cambio de una beca que la preparó para las Olimpiadas de Río 2016, un tiempo que también ella aprovechó para prepararse como entrenadora.

Y, finalmente, tuvo que dejar todo su mundo en Cochabamba, para luchar por su sueño: que la bandera boliviana flamee en alguna final de Olimpiada.

“Siempre fue disciplinada. Yo le decía: Si tú me haces despertar, te llevo. Y ella se levantaba a las 5 de la madrugada y me despertaba para que la lleve”, afirma su padre. Y muchas veces, cuando su madre le decía que no vaya a entrenar porque hacía mucho frío, Karen terminaba indignada.

El resultado del esfuerzo comenzó a dar frutos desde sus 12 años, en un campeonato internacional en Argentina. De allí regresó con cuatro medallas de oro y una de plata. “Ahí entendí de verdad que ella era buena para eso”, reconoce su madre.

Los que la conocen admiran su determinación. Su familia entiende y apoya sus decisiones, como cuando decidió estudiar Fisioterapia, cuando hizo sus maletas y se fue por dos años a España, al centro de alto rendimiento de Barcelona, o cuando optó por cambiar de carrera y de ciudad.

Entre sus medallas hay varias de competiciones realizadas en España, donde residió más de dos años por una beca que le otorgaron para que se prepare rumbo a las Olimpiadas de Río 2016. Su preparación allá tuvo resultados cuando ella compitió en ese certamen y salió como primera en su serie y las pantallas mostraron por primera vez la bandera boliviana dentro de las competiciones.

“Nosotros fuimos a verla y al ingresar nos preguntaron si éramos familiares de algún nadador y dijimos que nuestra hija competiría. Nos preguntaron dónde nos sentaríamos, por si acaso. Pero justo Karen ganó la serie y entonces las cámaras nos enfocaron gritando de alegría por el logro de mi hija”, cuenta Roxana.

Hoy la familia Tórrez Guzmán ve con orgullo que su hija es una mujer responsable. La extrañan, pero mientras ella esté bien y feliz, haciendo lo que tanto ama, están conformes con la decisión de Karen de residir en La Paz.

El sueño de Karen es un día tener su propia piscina, donde pueda entrenar a las nuevas generaciones y transmitir un poco de lo que la natación le ha dado, que para ella son los momentos más hermosos de su vida.

“Durante muchos años el único apoyo que tuve en mi carrera provino de mis padres. Ya después hubo cierto respaldo del Gobierno y de las gobernaciones. Lo bueno es que ahora el sector privado ha comenzado a apoyar a los deportistas. En mi caso, agradezco a Unilever, a través de su marca Rexona, por el apoyo que me está dando y que llegará hasta mi participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020”, afirma Karen Tórrez.

25 años tiene la nadadora cochabambina, que será la abanderada en la undécima versión de los Juegos Suramericanos.

Tórrez con el nadador estadounidense Michel Phelps. CORTESÍA KAREN TÓRREZ

SEPA MÁS

La “sirena” valluna cosechó dos medallas

Karen Tórrez conquistó la presea de oro en 50 metros libres y plata en 100 metros libres, en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017.

Tórrez competirá en seis pruebas en los Juegos

La nadadora irá por la medalla de oro en: 50 y 100 metros libres, 100 mariposa, 4×100 libres y combinado, además en 4×200 libres.

La nadadora apunta a seguir sumando títulos

Tórrez expresó su intención de superar la producción que tuvo en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017.