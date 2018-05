Doria Medina alude a Mesa por su indecisión de ser candidato el 2019

El empresario y político dijo que en torno a Mesa existe un problema de “decisión” para ser o no candidato en las próximas elecciones nacionales.

El expresidente, Carlos Mesa y el empresario y político, Samuel Doria Medina. Foto: Producción ANF

La Paz, 24 de mayo (ANF).- El líder de Unidad Nacional Samuel Doria Medina aludió en al menos tres oportunidades a la posición indecisa de Carlos Mesa para postularse como candidato presidencial en las elecciones nacionales de 2019, identifica que ese es el problema del exmandatario.

El expresidente Carlos Mesa no ha descartado por completo la posibilidad de aceptar la candidatura a la presidencia porque considera que el Gobierno, a través de las constantes acciones de desprestigio en su contra, lo está “invitando” a asumir el camino de la postulación.

“Hay un elemento que está muy claro, el Gobierno parece estar invitándome a ser candidato, parece que le gusta que sea candidato, yo dije muchas veces que no voy a ser candidato y aquí me lanza las invitaciones una, dos, tres y cuatro veces, imagino que en las próximas semanas me va a seguir invitando a ser candidato”, dijo Mesa en una entrevista con el programa “No Mentirás”.

Aunque también recordó que muchas veces descartó la posibilidad de una candidatura porque, por un lado, quiere disfrutar del crecimiento de su nieto, y, por otro lado, considera que debe existir una “renovación generacional” de los actores de la política boliviana.

Consultado Doria Medina, si Mesa tiene el perfil para ser el candidato de la unidad en la oposición, el político y empresario respondió: “No es un problema de perfil, yo creo que es una persona muy reconocida en el país, es un problema de decisión”, sostuvo.

Argumentó que por ahora existe unidad entre los líderes opositores por la defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 y que cuando llegue el momento de enfrentar el proceso electoral tienen que unirse para hacer frente al Movimiento al Socialismo.

“Cuando llegue el momento del tema electoral tiene que haber unidad y ahí habrá que ver quién es el candidato que tiene mayores posibilidades y que no se va a desanimar en ningún momento”, volvió a referirse al tema.

Ante la insistencia si Mesa puede ser la figura en torno a la que los opositores se unan, Doria Medina fue más incisivo: “En el momento apropiado habrá que medir eso, y si él (Carlos Mesa) se decide, porque ese es el tema fundamental con él, ¿él no quiere no ve? No quiere, después quiere. Cuando haya una decisión de afrontar ese procesó habrá que ver si él quiere para considerar”, sostuvo.

Si los líderes tradicionales están en la disposición de dar un paso al costado y dejar a nuevas generaciones, el político dijo que es democrático y es un derecho la postulación de todos los que quieran.