DT Peña dice que el arbitraje está digitado contra Wilstermann

El entrenador de Wilstermann, Álvaro Guillermo Peña, aseguró ayer que el arbitraje está digitado contra el crédito valluno, luego de los últimos dos compromisos y la polémica de las expulsiones sufridas ante Blooming.

“Uno queda triste porque de local nos agarraron a patadas y los árbitros no cobraban nada, ni amarillas. Allá en Santa Cruz fue peor, las amarillas para nosotros y para el equipo rival. Entonces, uno se da cuenta de que ellos (los árbitros) están digitados para jugar contra nosotros. No entramos condicionados, es el árbitro el que nos condiciona”, aseguró Peña.

El estratega rojo no quiso ahondar más en detalles y prefirió no decir desde dónde viene el tema, empero puso de ejemplo a los últimos dos compromisos con Blooming (3-0 y 3-1), en la fase de cuartos de final.

En la ida, el juez paceño Luis Yrusta fue refutado porque dejó seguir el juego brusco. En la vuelta, los dardos apuntaron hacia el juez orureño Gery Vargas, quien expulsó durante la brega a los volantes Serginho y Fernando Saucedo, bajas automáticas para enfrentarse el domingo (17:15) a San José, en el estadio Jesús Bermúdez, en el encuentro de ida por las semifinales del certamen Apertura.

“Quiero que traigan a uno que dirija el Mundial”, dijo Peña al ser consultado sobre qué árbitro prefiere para visitar Oruro. A ello, agregó que “no creo que Gery Vargas vaya a arbitrar en el Mundial”, pese a que el juez fue seleccionado para ser asistente de Videoarbitraje (VAR).

Peña continuó insistiendo en el tema del arbitraje e indicó que lo único que se pretende es perjudicar al cuadro rojo, candidato a conseguir el título del torneo Apertura 2018.

Mismo sistema

Pese a las bajas que tendrá el entrenador aviador, el sistema táctico será el mismo que viene empleando en sus presentaciones: 4-4-2, formación que hasta la fecha le ha permitido asegurar cinco victorias al hilo y una alta tasa de efectividad: 24 goles a favor contra solo dos encajados.

“El sistema de juego no se puede cambiar, no podemos experimentar a esta altura del campeonato. No cambiamos el sistema, porque enfermo que cambia de cama, se muere. Sólo cambiaremos algunas piezas en el equipo”, anticipó Peña.

Respecto a su rival, el técnico cruceño sostuvo que lo respeta, en especial porque se trata de uno de los mejores equipos del campeonato en curso y que se erige como candidato al título.

Pese a ello, Peña aseguró que tiene analizado a su rival, que además de aprovechar bien su localía, es letal en la ofensiva.

“Nosotros iremos a buscar un resultado bueno. San José no aprieta, espera y sale de contra. Eso lo tengo bien entendido, siempre jugó así”, declaró el DT, quien en su época como jugador salió campeón en 1995 con el Santo.

Hoy, el primer plantel trabajará en un solo turno, mientras que mañana y el jueves trabajarán a puertas cerradas.

TRES BAJAS, UN RETORNO Y UNA DUDA

Sin Serginho y Fernando Saucedo, por expulsión, y Edward Zenteno, suspendido provisionalmente por Conmebol, Wilstermann alista la visita a San José este domingo (17:15) por la semifinal de ida que se jugará en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro.

En el equipo es duda el lateral izquierdo Juan Pablo Aponte, por lesión, empero Cristhian Machado ya puede ser tomado en cuenta.

En cuanto a sus posibles reemplazantes, el técnico Álvaro Peña ratificará a Ronny Montero en la zaga, pero estudia incluir a Óscar Vaca en el lateral izquierdo, Machado en la contención y Marcelo Bergese por Serginho.