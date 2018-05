El 40% de expositores nacionales confirma su presencia en Expocruz 2018

Este año la feria se llevará a cabo entre el 21 y 30 de septiembre. Las firmas del país tienen hasta el 31 de mayo para ratificar su asistencia, mientras que los países tienen plazo hasta finales de junio. El 100% de las concesionarias estarán en la muestra

Mauricio Vasquez

A poco más de tres meses del inicio de Expocruz 2018, el 40% de los expositores nacionales que participaron en la feria el año pasado ya confirmaron su presencia para la versión de este año, según los ejecutivos de Fexpocruz.

Las empresas del país tienen hasta el 31 de mayo para asegurar el espacio que ocuparon el año pasado. “Ya hemos enviado las cartas a los expositores nacionales para consultarles sobre su asistencia. Estamos a la espera de su confirmación”, indicó Víctor Hugo Suárez, gerente comercial de Fexpocruz.

Suárez indicó que el 5 junio Fexpocruz dará a conocer mayores datos sobre Expocruz 2018, luego de procesar la información. En cuanto a los expositores extranjeros, se espera la participación de una cantidad de países (24) similar a la del año pasado. Estos tienen hasta finales de junio para certificar su presencia.

Sin embargo, algunos países como Brasil y Argentina y bloques como la Unión Europea ya ratificaron su asistencia. ProColombia tiene la intención de volver al evento luego de 10 años.

Cabe recordar que el 80% de los expositores en 2017 (2.350) indicaron que volverían este año, según las encuestas hechas por Fexpocruz al finalizar la feria. Expocruz 2018 se llevará a cabo entre el 21 y 30 de septiembre.

Facilidades para empresas

Los ejecutivos de Fexpocruz también están realizando gestiones para facilitar el tema migratorio, de aduanas y convenios con líneas aéreas para que los expositores lleguen a Santa Cruz y trasladen sus mercaderías sin inconvenientes al predio ferial. Los expositores pueden presentar sus proyectos desde el 1 de junio y comenzar con su trabajo. Algunos ya están visitando el predio con arquitectos, explicó Raúl Strauss, gerente general de Fexpocruz.

“Uno de los aspectos a los que le darán mayor valor esta gestión las empresas es al marketing de relaciones, la oportunidad que damos como feria de tener contacto directo con los visitantes, complementado al mundo digital y los stands”, según Strauss.

Fexpocruz tiene la intención de llevar a cabo una capacitación a los expositores para que puedan aprovechar al máximo su participación en la feria.

Automotrices, al 100%

El sector automotriz es uno de los más dinámicos y eso se ve reflejado en las firmas que participan en Expocruz. Todas las concesionarias (45 empresas que representan 150 marcas) que estuvieron presentes el año pasado, ya aseguraron sus espacios para 2018. La compañía Imcruz, que en 2017 ocupó una superficie de exposición de 2.300 metros cuadrados, amplió su espacio y está construyendo un stand donde hasta el año pasado funcionó el local de L&M.La empresa Carmax, representante de la marca Hyundai, estima comenzar con los trabajos en su espacio en julio. “Nuestra política es que el stand esté listo 72 horas antes para evitar imprevistos”, manifestó Francisco Osinaga, gerente general de la firma.

Evento único

Para el economista Teófilo Caballero, Expocruz es la vitrina económica y de negocios más grande que tiene Santa Cruz y Bolivia para mostrarse al mundo, ya que el evento genera, como en la gestión pasada, más de $us 300 millones en 10 días.A decir del experto, una de las grandes fortalezas de la feria es la rueda de negocios, espacio que permite reunir a empresarios nacionales con los extranjeros. En 2017, esa rueda puso en contacto a cerca de 1.000 empresarios de 21 países.Caballero estima que como, el año pasado, los sectores automotriz, agroindustria, comercio e inmobiliario serán los grandes protagonistas de la feria.En 2017, el sector automotriz generó $us 27 millones, el agroindustrial, $us 21,5 millones; el comercial, $us 19,6 millones; el inmobiliario, $us 10,7 millones; el pyme, $us 3,8 millones, y el resto, $us 15,5 millones.

Visitantes y expectativa

En 2017

El año pasado ingresaron al campo ferial durante los 10 días de la muestra 455.620 personas.

Este año

Los ejecutivos de Fexpocruz esperan superar la barrera de los 500.000 visitantes en 2018.

Mantendrían el precio

Aunque los ejecutivos de Fexpocruz aún no han definido el precio de las entradas (lo harán en reunión de directorio mañana), estiman mantener los del año pasado: Bs 50 para mayores y Bs 25 para menores.

Fuente: eldeber.com.bo