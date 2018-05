El callejón de los brujos: el último camino de los venezolanos que buscan ayuda espiritual antes de huir del país

La siguiente paciente tiene ya varios meses acudiendo a este “consultorio”. Rosalys Salcedo dice haber sido operada por la “Hermana Mariana” de un quiste en el cuello que por la medicina tradicional, “el médico terrenal”, no tenía posibilidad de ser operado.

Mientras la ausculta iluminándose con una vela que acerca hacia el área del cuello, donde se supone está la tumoración, la “hermana Mariana” invoca a Dios para que la guíe en su curación.

—Yo iba a un neurocirujano que solo me enviaba pastillas para el dolor que ya mi cuerpo las rechazaba —explica Rosalys mientras sostiene su cabello levantado—. Desde octubre para acá me inyectaban la cabeza y se me aliviaba el dolor solo una hora pero después era peor. Ellos decían que tenía que pasar todo el tiempo con esto porque no era de operación, sino con calmantes. Me hablaron de este sitio y me dije “yo voy a ir” porque me sentía desesperada. No tengo un mes de haber venido aquí, ya no siento dolor de cabeza. Es la tercera vez que vengo ya no tengo dolor. Gracias a la hermana Mariana que me ha ayudado y a la fe, con mucha fe.