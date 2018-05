El decálogo del buen sexo, revelado por una experta en la materia

Tener buen sexo a lo largo de toda una vida no es tarea fácil. Primero debemos aceptar cómo somos, conocernos sexualmente a nosotros mismos y más tarde, encontrar a otra(s) persona(s). La masturbación está muy bien, pero hacer el amor, o sucedáneos, es aún mejor.

Para que puedas mantener una vida sexual sana y satisfactoria a lo largo de tu vida (sobre todo si llevas con la misma pareja unos cuantos años), la experta Tracey Cox ha revelado a ‘Femail‘ unos consejos que te ayudarán en esta tarea. Muy atento:

1) Muévete

No hay nada más aburrido que mantener sexo con una ‘estrella de mar‘. Son ese tipo de personas que no se mueven en la cama. Se espatarran esperando a que su compañero haga todo. Cox está en contra de esto: “No te quedes ahí quieto. Toma el control de la situación. Salta encima, cambia de posición, mueve las manos hacia donde quieras…”.

Todo esto te ayudará a sentirte más excitado y menos inhibido.

2) Cuanto más “sucio”, mejor

El sexo romántico es agradable, pero no te mantendrá interesado a largo plazo. “La pareja que se desafía a sí misma, prueba cosas nuevas y juega en la cama está mucho más satisfecha que los que solo hacen sexo suave“, apunta Cox.

“Esto significa dar cachetes, hacer juegos de poder, ir a algún espectáculo o fiesta sexual”, añade. Nosotros añadimos: decir cosas subidas de tono y que no le dirías a la hora de comer.

No te quedes ahí quieto. Toma el control de la situación. Salta encima, cambia de posición, mueve las manos hacia donde quieras…

3) Lúcete en lo oral

“La mayoría de la gente tiene sus orgasmos más intensos con el sexo oral“, dice Cox. Sé brillante y generoso. Recuerda que es de buena educación devolver el favor, pero no tienes por qué hacerlo en la misma sesión. De hecho, podéis jugar a eso: “¡Me debes dos!”. Igualdad dentro y fuera de la cama.

4) Programa el sexo

Las parejas que llevan muchos años y viven juntos (y más aún si tienen niños), no hacen el amor muy a menudo. Es una realidad. Y si es la tuya, deja de esperar a que un día, de pronto, tu amorcito se lance sobre ti suplicando sexo. No va a pasar, ni por su parte ni por la tuya. Lo mejor, en estos casos, es programar un día a una hora para tener relaciones. “La anticipación es un buen reemplazo para la espontaneidad”, sentencia Cox.

5) Los juguetes sexuales son resolutivos

“Algunas mujeres solo pueden tener un orgasmo usando un vibrador. De hecho, la mayoría cree que es la forma más fácil de llegar al clímax, por lo que usar juguetes sexuales en la cama con tu pareja reduce la presión”, asegura la experta.

Ella recomienda probar diferentes tipos de juguetes sexuales: kits de bondage suave, consoladores de vidrio, vendas en los ojos, juguetes con control remoto…

6) Un ‘finde’ sucio cada seis semanas

Cox, como terapeuta sexual, ‘receta’ mucho esto a las parejas que acude a su consulta. El 90% de estas ‘se cura’ solo con un fin de semana de pasión, lejos de las obligaciones y paredes diaras.

Si no puedes pagar una escapada, alquila una habitación de hotel barata cerca de vuestra residencia, durante unas horas, y haz lo propio. Si no te apetece luchar por salvar la magia, cierra la puerta por fuera y surca otros mares, divorcio de por medio, claro.

El placer sexual involucra tanto al cerebro como al cuerpo. SI mantienes la actitud correcta, el impacto en tu cuerpo será enorme

7) Prueba de todo al menos una vez

Cada persona es un mundo, sexualmente hablando. Es bueno hablar con la pareja sobre lo que queremos hacer antes de morirnos, y si es factible, esta puede aceptar. ¿Por qué no? “No juzgues, ya que si lo haces tu compañero nunca te sugerirá hacer algo interesante nunca más”.

8) Recuerda: el sexo es ‘psicofisiológico’

Esto significa que debes mantener tu cerebro estimulado para que tus genitales sientan. “El placer sexual involucra tanto al cerebro como al cuerpo. Si mantienes la actitud correcta, el impacto en tu cuerpo será enorme”, dice Cox. Y es cierto: debes invertir más tiempo en el ‘sexo cerebral’ (fantasías, juego de roles, sorpresas, anticipación…) que en el manual (masturbación, besos, coito…).

9) Nunca dejes de tener sexo

Aunque no tengas ganas, no has de dejar de practicar sexo, ya sea contigo mismo o con terceros. “La gente odia cuando les digo esto, pero esto es una de las cosas más importantes para mantener viva tu vida íntima. El sexo regular crea un ciclo de anhelo. Si tienes orgasmos cada ‘X’ tiempo, tu cuerpo esperará su cuota de sexo cada ‘X’ tiempo”, afirma la experta.

10) No creas la mitad de lo que escuchas

“La pareja que se enorgullece de tener relaciones sexuales alucinantes todos los días y que llevan juntas desde hace décadas, simplemente… mienten. Garantizado”.

Fuente: elconfidencial.com