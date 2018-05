El detalle de los 22 viajes del expresidente Mesa a Perú y Brasil

Una comisión parlamentaria oficial investiga posibles pagos ilegales por la adjudicación de obras en Bolivia.

22 viajes complican a Mesa, comisión de Odebrecht anuncia el “rastreo” de sus cuentas

La diputada Susana Rivero con base en un informe de Migración dio el detalle de los viajes del expresidente Mesa a Brasil y Perú.

La Comisión Mixta Especial que investiga el caso Odebrecht. Foto: Cámara de Diputados

La Paz, 22 de mayo (ANF).- La presidenta de la Comisión Mixta Especial, Susana Rivero, que investiga los presuntos sobornos en el caso Odebrecht reveló este martes que el expresidente Carlos Mesa realizó 22 viajes entre 2003 y 2008 a Brasil y Perú, periodo en el que se gestionó la carretera Roboré-El Carmen que es objeto de las indagaciones.

La legisladora con base en un informe de la Dirección General del Migración dependiente del Ministerio de Gobierno, mostró que el exmandatario realizó 22 viajes a San Pablo, Brasil y fundamentalmente a Lima, Perú. No obstante la exautoridad ejerció el cargo de presidente de la República del 17 de octubre de 2003 al 9 de junio de 2005.

Anunció que en el marco de la investigación se “rastrearán” las cuentas de los “viajeros”, al momento de cuestionar los viajes de Mesa precisamente en la fase de suscripción del acuerdo marco y el proceso de licitación de la carretera Roboré- El Carmen, proyecto en el que se presume existieron sobornos a funcionarios públicos.

“Vamos a rastrear todas las cuentas bancarias de todos los viajeros para saber qué tanto iban a hacer al Perú en los momentos decisivos y luego continuaremos otra fase de los que firmaron los contratos”, declaró Rivero en una rueda de prensa.

Detalló cada uno de los viajes de Mesa según el reporte de Migración, solo uno según la legisladora tiene una justificación.

1. El 17 de noviembre de 2003 una comitiva a la cabeza del entonces presidente Carlos Mesa y de su ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo viajan a Brasil.

2. El 8 de junio de 2004 viaja del aeropuerto de Viru Viru a San Pablo, Brasil

3. El 3 de agosto de 2004 va a Lima, Perú.

4. El 4 de noviembre de 2004 va a San Pablo, Brasil

5. El 18 de noviembre de 2004 va a Lima, Perú.

6. El 7 de diciembre viaja a Cuzco, Perú. Es el único viaje con justificación, porque se realiza una Cumbre de Presidentes, explica Rivero.

7. El 17 de diciembre de 2004 viaja a San Pablo, Brasil

8. El 18 de junio de 2005 su viaje es La Paz-Lima

9. El 28 de agosto de 2005 viaja a Lima

10. El 18 de noviembre de 2005 viaja a Lima

11. El 31 de mayo de 2006 viaja de Viru Viru a San Pablo, Brasil

12. El 11 de junio de 2006 su viaje es La Paz-Lima

13. El 2 de agosto de 2006 su viaje es de La Paz a Lima

14. El 20 de octubre de 2006 su viaje es La Paz-Lima

15. El 18 de junio de 2007 su viaje es La Paz-Lima

16. El 13 de agosto de 2007 su viaje es La Paz-Lima

17. El 24 de abril de 2008 viaja La Paz-Lima

18. El 28 de mayo de 2008 viaja La Paz-Lima

19. El 23 de junio de 200 viaja de Viru Viru a San Pablo, Brasil

20. El 21 de octubre de 2008 viaja La Paz- Lima

21. El 24 de noviembre de 2008 viaja La Paz-Lima

22. El 12 de diciembre de 2008 viaja La Paz-Lima

“Que hacía el presidente de Bolivia viajando en momentos críticos de en este proceso de contratación y cercanos a las fechas, o, muchas coincidentes con las fechas de los pagos (sobornos). 22 veces que ha viajado mayormente Lima donde estaba la sede de este lado de la (empresa) Camargo Correa”, sostuvo la legisladora del MAS.

Añadió que se toma ese periodo porque entre 2003-2008 se comprometió con el Gobierno brasileño, se licitó, se dividió el tramo en dos rutas”, entre otros, y porque los presuntos sobornos a funcionarios públicos, según el informe “Castillo de arena”, de la Policía de Brasil, se hizo en ese tiempo.

Rivero explicó que de acuerdo al informe en algunos casos existen fechas y en otros no; en algunos casos existen iniciales, aunque no en todos de la entrega de dinero. Ejemplificó que en la página 50 del informe de investigación se hubiera entregado 28 mil dólares, no tiene fecha y solo dice “BOL”.

En la página 37 no señala fecha ni año y dice monto pagado a la inicial “CM”. “En la página 134 hay un pago en 2005, en manuscrito, sobre la cuota 12, entonces nos preguntamos si el informe de la Policía brasileña ya dice que hubo sobornos por esa carretera y hubo pagos a la cuota 12, montos que no tienen fecha ¿qué quieren que hagamos? ¿(que) la comisión mire al cielo?, cuestionó.

Pero además, Rivero dijo que existe otra “casualidad extraña” porque antes de la instrucción de licitación para dividir la carretera en el tramo Roboré-El Carmen, El Carmen-Arroyo-Concepción, cuatro días antes del decreto supremo 27794 del 15 de octubre de 2004, en el segundo decreto de carácter presidencial 27790 de Mesa se “designa ministro interino de Servicios y Obras Públicas del 11 de octubre al 21 de noviembre de 2004 al doctor Carlos Silvestre Alarcón el actual abogado del exmandatario.

“Cuatro días antes de empezar el proceso de contratación de la empresa Camargo Correa y justamente de la carretera Roboré- El Carmen (…).El que sale a defender (Carlos Alarcón) como si esto fuera algo intencional, esa persona, ese abogado era ministro de Obras Públicas cuando se licitó y se adjudicó la carretera”, afirmó.

Viaje a Perú

La presidenta de la Comisión informó que los legisladores viajarán este miércoles a Perú donde sostendrán una serie de reuniones con las instituciones y personas vinculadas a la investigación de Odebrecht como ser la presidenta de la Comisión Multipartidaria del Congreso peruano, Rosa María Bartra.

También serán recibidos por el presidente del Congreso peruano, el Ministerio Público, por investigadores de la Unidad de Investigación Financiera de ese país, además de conocer más información sobre e caso, el objetivo es lograr un compromiso entre ambos países para el intercambio de datos en el marco de las indagaciones.

Por otra parte la legisladora negó que hubiera tenido participación en la carretera Roboré- El Carmen cuando ejerció las funciones como Ministra, como denunció el senador Arturo Murillo y en ese marco solicitó que sea “recusada”.

Murillo pidió al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, la recusación de la presidenta de la oficialista Comisión Especial Mixta de Investigación de sobornos en el Caso Odebrecht, diputada Susana Rivero, por conflicto de intereses porque avaló la investigación por irregularidades, luego la reconducción y el restablecimiento contractual con la Queiroz Galvao, habiéndose comprobado el incumplimiento de contrato de la empresa brasilera.