El Legislativo de Bolivia validó créditos por $us 11.472 MM en 12 años

Entre 2006 y 2018, el Órgano Legislativo aprobó 177 contratos de deuda con organismos internacionales por un total de $us 11.472.599.796, recursos que fueron destinados a diferentes rubros como infraestructura, desarrollo y medio ambiente, entre otros.

Un compendio de las leyes aprobadas por la Asamblea, desde que Evo Morales asumió la presidencia, da cuenta de que el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), además de otras entidades, son los principales organismos que financian al país.

La diputada opositora Jimena Costa (UD) hizo un desglose de las cantidades que se validaron en cada gestión y realizó una diferenciación entre los créditos en dólares, euros, yenes, yuanes y Derechos especiales de giro (Deg).

“Desde que soy diputada, las leyes más frecuentes que entran al Legislativo son contratos de deuda (…). Se trata de contratos préstamo o financiamiento externo, en 12 años de mandato. Es algo alarmante porque estamos hablando del periodo de mayor bonanza que hubo en la historia. No es razonable que en esta época el país se endeude así, sino, debería pagar las deudas adquiridas en el exterior”, enfatizó Costa.

En criterio del economista Jimmy Osorio, una cosa son los contratos aprobados por el Legislativo y otra, muy distinta, es la deuda contraída por el Estado.

“La deuda no se registra mientras no se haya desembolsado a la cuenta del Tesoro (…). No obstante de aquello, la actual deuda es manejable porque hay una economía estable y sostenible, pero en lo que hay que tener cuidado es en qué se va a gastar ese dinero, por tanto hay que emplear esa deuda en inversión pública para la generación de recursos, como en carreteras o industrias”, precisó.

Según el desglose que hizo La Razón, estos $us 11.472 millones fueron destinados a cinco rubros: infraestructura; energía e hidrocarburos; recursos humanos; fondos para el desarrollo; agua, medio ambiente y cambio climático, además de la compra del satélite Túpac Katari (2011) y seis helicópteros, en 2012.

La Razón / Luis Mealla / La Paz