El problema que el ibuprofeno puede causar en muchas mujeres

Más de la mitad de las mujeres sufren una infección urinaria como la cistitis durante su vida, y una de cada cinco las tiene de forma recurrente.

El estudio, que ha analizado a 400 mujeres, ha hallado que las féminas que tomaban el medicamento de venta libre, y sin antibióticos, tardaban más en mejorar. De hecho, tenían la mitad de probabilidades de haberse recuperado antes del cuarto día de la enfermedad.

Entre las 181 que tomaron ibuprofeno, siete desarrollaron una infección renal y cinco fueron hospitalizadas.

Se cree que los antibióticos pueden acortar una infección de la vejiga y proporcionar un alivio rápido de los síntomas, que incluyen dolor, fatiga y una necesidad urgente de orinar.

Antibióticos, mejor

Los autores del último estudio, dirigido por Ingvild Vik, aseguran que muchas mujeres que toman ibuprofeno ven que sus síntomas desaparecen sin más tratamiento. Pero añaden: “Hasta que no podamos identificar a las mujeres que necesitan tratamiento con antibióticos para prevenir complicaciones, no podemos recomendar el ibuprofeno solo a las mujeres con casos de cistitis no complicados”.

Las infecciones del tracto urinario son la segunda razón más común por la que los médicos recetan antibióticos. Sin embargo, estudios previos han sugerido que hasta dos tercios de las mujeres que lo padecen podrían recuperarse sin ellos, y tomando ibuprofeno en su lugar.

Para probar esto, los investigadores dividieron a 383 mujeres de 18 a 60 años en dos grupos y les dieron ibuprofeno o el antibiótico común.

Ambos tipos de medicamentos se escondieron en cápsulas rojas del mismo peso y se tomaron tres veces al día durante tres días. ¿Qué ocurrió? Solo el 39% de las mujeres que tomaron el analgésico mejoraron notablemente al cuarto día, en comparación con el 74% de las que tomaron el antibiótico.

Dos semanas más tarde del comienzo de la enfermedad, más de 2/5 de mujeres que tomaron ibuprofeno volvieron al médico porque aún sufrían dolor, en comparación con menos del 10% del grupo que tomó antibióticos.

Además, doce de las mujeres que tomaron ibuprofeno desarrollaron una infección del tracto urinario superior más grave, lo que les causó fiebre y dolor en su costado. Ningún paciente que tomaba antibióticos desarrolló infecciones renales, pero siete de los analgésicos administrados sí lo hicieron.

Ibuprofeno, en casos leves

Todo indica que los antibióticos son mejores para tratar la cistitis, pero las mujeres con síntomas más leves pueden esperar y ver qué sucede. El último estudio al respecto, mencionado anteriormente, descubrió que más de la mitad de los pacientes tratados con ibuprofeno mejoraron sin antibióticos pero expresaron preocupación por los posibles efectos secundarios.

Así pues, la investigación, publicada en la revista ‘PLOS Medicine‘, concluye: “El tratamiento antibiótico es lo mejor que tenemos para la cistitis no complicada”.

“Dado que algunos pacientes desarrollaron una infección más grave, no podemos recomendar el tratamiento con ibuprofeno solo a unas mujeres y no a otras. Sin embargo, una gran cantidad de ellas se recuperaron sin antibióticos, y creemos que para las que tienen síntomas más leves se puede optar por la estrategia de ‘esperar y ver qué ocurre”, asegura Ingvild Vik.

“A estas mujeres se les debe dar instrucciones para que tomen muchos líquidos y comiencen a tomar antibióticos si no se recupera en unos pocos días o si sus síntomas empeoran”, finaliza.

Fuente: elconfidencial.com