El protagonista de E.T. habló de la película que lo catapultó a la fama a los 11 años de edad

“Yo no sabía cómo manejar la atención ni la fama”, reconoció sobre su repentino estrellato tras el éxito de la cinta. “Uno se convierte en una especie de marginado social porque repentinamente uno está en una categoría diferente pero te sientes igual. Yo pasé mucho tiempo preocupado por la aceptación de otros niños, y me terminé aislando además de que ya era un poco introvertido. A medida que fui creciendo, ya no dejé que eso me afectara más”. También agrego: “Yo creía que si no me asociaba con gente de la industria del cine y me mantenía en mi pequeño pueblo en Texas entonces la gente me percibiría como una persona normal. Eventualmente te das cuenta de que nadie jamás te verá como el vecino de la cuadra así que simplemente tienes que ser tú mismo”, reflexionó el actor.