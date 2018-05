Emanuel Ascui: “Estoy en busca de una empresa que me dote una buena bicicleta”

El campeón nacional de triatlón, el cochabambino Emanuel Ascui, representará al país en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. El atleta sueña con encontrar una empresa que le auspicie una bicicleta nueva para competir en la justa internacional.

Consciente del nivel de los triatletas que llegarán para los Juegos, Ascui se esfuerza al máximo en su preparación y por ello cree que puede regarle una medalla al país, teniendo en cuenta que competirá en su tierra y conoce los escenarios donde se desarrollarán las pruebas.

Ascui no pudo ser parte de la selección que se prepara en Ecuador, en un Centro de Alto Rendimiento, por no contar con los recursos económicos suficientes para solventar el viaje, pese a ello sigue un entrenamiento y una alimentación rigurosa con la finalidad de llegar en inmejorables condiciones físicas al evento.

Al tratarse de una competencia de resistencia y estrategia, contar con una bicicleta especializada para el ciclismo, de titanio (más liviana y delgada), puede ser la diferencia para lograr el objetivo. Pero para muchos deportistas bolivianos contar con una “bici” de esas características es muy difícil, porque sus costos son muy elevados. Motivo por el que su única opción es apelar al apoyo de la empresa privada.

– ¿Cómo está a tan pocos días de los Juegos Suramericanos?

– Estoy un poco nervioso, se acercan los Juegos y es algo que estuvimos esperando durante tanto tiempo. Es un evento con el que soñamos tantos, porque competiremos en casa y debemos sacar ventaja.

– ¿Cómo marcha su preparación?

– Mi preparación es muy exigente, estas dos semanas son críticas para mí, porque no tuve la oportunidad de ir a Ecuador a entrenarme, por el factor económico, pero hablé con el entrenador de allá y dijo que procuraría pasarme el cronograma de trabajo de estas dos semanas.

– ¿Cuéntenos qué hace en su entrenamiento?

– Hoy (por ayer) es uno de los días más duros que tengo, porque trabajaré en las tres disciplinas, haré natación de unos 4 a 5 km, ciclismo de 50 a 60 km y una carrera de 7 a 8 km. Como mi disciplina es muy exigente debo trabajar en el tema de resistencia, necesito fortalecimiento y recuperación, que son bases fundamentales para entrenarme duro. Tengo el gimnasio Premier, estoy preparándome, tengo fisioterapia, un pequeño apoyo que me ayuda.

– ¿Sigue una dieta especial en su alimentación?

– La alimentación también es clave, estamos con una nutricionista. Yo soy más natural, trato de comer menos carne, más comida de mar, verduras, frutas, bastante.

– ¿Cuál es su perspectiva para los Juegos Suramericanos?

– El objetivo es sacar podio, estoy en mi casa, lo que me beneficia es la altura, conozco la ruta, he nadado en La Angostura desde que tengo uso de razón (risa), porque fui uno de los primeros que inició la natación allá, pese a que me dijeron que era dañino. Siempre continué nadando ahí, ahora los de aguas abiertas también lo hacen.

– ¿Qué conoce de sus rivales?

– Los conozco, porque tuve la oportunidad de ver a mis rivales en el Mundial y también en el Panamericano. Son deportistas muy fuertes, que se dedican sólo a esto, aparte de que el Gobierno les paga y les proporciona todo para que ellos puedan sacar medallas.

– ¿Cuenta con el material deportivo apropiado?

– La bicicleta es mía, pero estoy en busca de una empresa que me dote una buena “bici”, porque para estos Juegos no es para cualquier bicicleta, si alguna empresa quisiera darme una, sería genial.

La “bici” cuesta (suspira) 14.000 dólares, nada más (risas), es una inversión que para nosotros los deportistas no está a nuestro alcance, además, el material deportivo para competir en esta disciplina es muy caro, pero nada es imposible.

FICHA PERSONAL

Abner Emanuel Ascui Molina

Disciplina: Triatlón

Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 1993

Lugar de nacimiento: Cochabamba

Edad: 24 años

Estudios: Gastronomía (paralizados)

Estatura: 1,70 metros

Peso: 60 Kg

Logros: Varias veces campeón nacional

Signo: Escorpio

Hobby: “Escuchar música y dormir (risas), en serio, mi entrenamiento es tan exigente que llego a mi casa y quedo muerto”.

Películas: ¿Cine o casa? “Cuando tengo la oportunidad de pagar el cine, si me gusta ir al cine, pero más es en mi casa”.

¿Qué tipo de películas? “Me encantan las de acción, de superhéroes, los Avengers, mi favorito es Thor”.

Algo que odies: “No poner los tiempos en un entrenamiento, odio cuando me olvido, porque después tengo que volver a repetir”.

Algo que ames: “A mi futura esposa”.