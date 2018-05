Esperan a ‘Keko’ Álvarez para tomar decisiones en Oriente

¿Qué pasará en Oriente? El vocero del club, Hormando Vaca Díez, señaló que de momento se espera licenciar al plantel por unas tres semanas, aunque eso se confirmará cuando esté el presidente del club, José Ernesto Álvarez, que está en España. Sobre la continuidad del técnico Néstor Clausen, el dirigente no se refirió.

Los refineros quedaron eliminados de los Play Offs a manos de The Strongest, que les ganó ida y vuelta, lo que provocó una profunda crisis deportiva que afecta a la gestión de ‘Keko’ Álvarez, que no ha podido conseguir un título en lo que va de su gestión como mandamás de Oriente.

“Hay que esperar al presidente para analizar la campaña del equipo en el torneo”, se limitó a decir Vaca Díez, que luego sostuvo que los futbolistas entrarán en un receso porque Clausura comenzará a trabajar tras el final del Mundial de Rusia (termina el 15 de julio).

Más allá de que se analizarán cambios en el plantel de futbolistas, Vaca Díez indicó que por el momento todos tienen contrato vigente, por lo que la rescisión de alguno que no colmó las expectativas dependerá de la negociación entre las partes.

Aunque es complicado que existan muchos cambios en el plantel porque tras el final de Apertura se abre el periodo corto de habilitaciones, es decir, que solo se pueden reemplazar dos cupos de extranjeros y contratar a los nacionales que no hayan jugado en otro equipo en este certamen o que vengan del exterior, es decir que hay pocas opciones.

De los seis extranjeros se buscará rescindir con Paulo Rosales y Jhony Cano, que aportaron poco y que la pasaron más en el banco de suplentes.

La situación de Maximiliano Freitas también será motivo de análisis, luego de los últimos inconvenientes que tuvo con el club antes del partido ante el Tigre.

Un técnico sin contrato

Sobre la continuidad de Clausen no hay nada claro, lo cierto es que el entrenador argentino no tiene contrato, pues es su forma de trabajar. “Yo cobro hasta el día que trabajo”, señaló el entrenador cuando asumió el mando del plantel refinero.

Aunque es casi un hecho que Clausen no seguirá, ya que les había manifestado a algunos socios que si no superaba a The Strongest se marcharía. Hoy, puede haber un pronunciamiento oficial del club sobre el tema.

POR DENTRO

Casi al día. Se sabe que el plantel de jugadores está pagado hasta el mes de marzo, por lo que en este receso obligado quedará pendiente el sueldo de abril (el plazo es cada 15, o sea se cumple mañana).

Recuperación. Se espera que este tiempo sea beneficioso para que José Alí Meza, la principal figura albiverde, se recupere de una lesión muscular.