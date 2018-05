Evo dice que no teme a la derecha porque su Gobierno es transparente

El jefe de Estado pidió unidad a sus simpatizantes porque la división lo “desmoraliza”. Ratifica que el MAS es el movimiento político más grande desde la fundación de Bolivia

Jesús Reynaldo Alanoca Paco







El presidente Evo Morales aseguró este lunes que no le teme a la oposición e instó a que sus bases mantengan la unidad. Aseguró que su administración es transparente y no tiene por qué mentirle a la población.

“La derecha me ataca, me dice de todo, yo feliz, porque hemos aceptado pelear con la derecha, vamos a pelear con la derecha, no tenemos ningún miedo porque estamos con la razón, con la verdad, somos transparentes, no mentimos ni tenemos porque mentir al pueblo”, dijo el jefe de Estado en un acto en Beni.

El primer mandatario, que participó de la inauguración del Centro Multidisciplinario para personas con discapacidad en la ciudad de Trinidad, sostuvo que “por egoísmo el pueblo pierde”, en referencia a la falta de coordinación que existía con alcaldes opositores.

“Mi pedido a los hermanos, unidos, cuando están peleados en pequeños grupos, quiero decirles, eso me desmoraliza (…) Mi pedido es unidad, es tan importante, si tenemos principios, programa, una organización, nuestro movimiento político que es el más grande desde la fundación de la República”, acotó la máxima autoridad nacional.

Recordó que antes no podía llegar a Trinidad porque sectores de la oposición intentaban agredirlo y que trató de trabajar con los alcaldes de los 19 municipios del departamento del Beni, en la ejecución de proyectos, pero algunos alcaldes rechazaron esa oferta.

