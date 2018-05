La gente de Fabol envió una carta a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), donde dan a conocer que paralizaran el fútbol este fin de semana porque no se cumplió con los futbolistas.

El reclamo que hace FABOL es porque los clubes no cumplieron con el seguro médico, además exigen el contrato único que todavía no se realizó. En la carta igual dan a conocer que la FBF no respondió y no tuvieron respuesta de la misma Federación.





Fuente: eldia.com.bo