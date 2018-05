Faltan recursos: 5 gobernaciones no subirán sueldos, como fijó el Ejecutivo boliviano

La Paz, Santa Cruz, Oruro, Pando y Tarija anticiparon que no podrán dar el incremento salarial. Mientras, Potosí y Chuquisaca evalúan todavía el tema.

5 gobernaciones no subirán sueldos, como fijó el Ejecutivo

Las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Pando y Tarija anticiparon ayer que no podrán cumplir con el incremento salarial de 5,5% este año, debido a que priorizarán inversiones y porque no cuentan con disponibilidad de recursos.

Adelantaron que en el caso de aprobarse el pago del doble aguinaldo, sí se cancelará.

Las gobernaciones de Potosí y Chuquisaca informaron que aún no analizaron el tema y que tienen un plazo hasta el 31 de mayo, mientras que los secretarios de finanzas de Cochabamba y Beni no contestaron el teléfono.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, indicó que los funcionarios no gozarán del aumento debido a que es un gasto recurrente de todos los meses y eso afecta a su presupuesto; por lo tanto, no están en la capacidad de aplicarlo.

“En el caso de doble aguinaldo vamos a esperar la oficialización escrita y en función de eso se solicitará un incremento al presupuesto que tenemos. Aunque ahora habrá más recursos por las regalías mineras e IDH, son ingresos extras que no estaban planificados, con eso se puede cumplir con el pago. Sobre el incremento salarial ya se tomó la decisión de no dar”, explicó Patzi.

El asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, afirmó que las competencias económicas han crecido; por ejemplo, ahora se hacen cargo de los gastos de seis hospitales de tercer nivel, que representan 350 millones de bolivianos.

Por lo tanto, el incremento salarial sólo llegará al sector salud y no así a las demás áreas en apego al decreto de aumento.

“En la norma dice que podrán aumentar dependiendo de la disponibilidad. También el Gobierno está anunciando el pago del doble aguinaldo. Si vemos el comportamiento de la venta del gas y de los minerales, lógicamente es mucho mayor; por lo tanto, es casi seguro que se pagará el doble aguinaldo y eso hay que programarlo porque es obligatorio”, indicó.

La secretaria de Finanzas de la Gobernación de Oruro, Carla Vásquez, dijo que la instancia también decidió no dar el beneficio porque aumentar salarios y pagar el doble aguinaldo le significará a la Gobernación entrar en déficit.

“Como lo ha comunicado nuestro Gobernador (Víctor Hugo Vásquez) se ha decidido que esta gestión no habrá el aumento de salario. Para el doble aguinaldo, si se aprueba, se cancelará”, confirmó Vásquez.

En el caso de las gobernaciones de Tarija y Pando, coincidieron en que no se tiene la disponibilidad de recursos para realizar el pago. Aunque aclararon que el tema continúa en evaluación.

La secretaria de Economía de la Gobernación de Pando, Cinthia Iriarte, anticipó que de momento sólo se dará el aumento al sector salud y caminos, pero no así al personal administrativo. “No se ha tomado una decisión final, pero es muy probable que no se dé el incremento, no tenemos disponibilidad en este momento. Sobre el doble aguinaldo hay que esperar el informe”, dijo.

A principios de este mes, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, anticipó que el incremento salarial del 5,5% no es obligatorio para todas las empresas públicas gobernaciones municipios, universidades y otros.

La disposición final segunda del Decreto Supremo 3544 establece que “las entidades territoriales autónomas y sus instituciones desconcentradas y descentralizadas (…) podrán fijar el incremento salarial de hasta 5,5%, de acuerdo a su disponibilidad y sostenibilidad financiera”.

Alcaldía de La Paz presupuestó el pago, El Alto no tiene recursos

El alcalde del municipio de La Paz, Luis Revilla, afirmó que los trabajadores de la comuna gozarán del incremento para este año. Entretanto, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, aseguró que la institución presenta incapacidad económica.

“Lo hemos previsto en nuestro presupuesto 2018, seguramente el Concejo aprobará el aumento salarial para los funcionarios”, dijo el burgomaestre paceño.

Sobre el pago del doble aguinaldo anticipó que aún se tiene varios meses para la confirmación.

Según la alcaldesa Chapetón, para esta gestión no se cumplirá con el incremento salarial para los trabajadores de ese municipio, porque la comuna no cuenta con los recursos.

Observó que el Gobierno traspase responsabilidades, pero que no incremente recursos como los que se destinan para el bono de las personas con discapacidad.

“El Gobierno Municipal de El Alto ha decidido no aprobar este incremento salarial por la realidad que atraviesa la economía municipal. Los alteños no recibimos lo que merecemos”, consideró.

En los últimos tres años se registró una reducción de 700 millones de bolivianos, que afecta al presupuesto de la Alcaldía.

Sobre el segundo aguinaldo, en caso de aprobarse anunció que exigirá al Gobierno para que les transfiera recursos, no tocará ni un peso de la Alcaldía alteña.

Gonzales dice que entidades cuentan con recursos

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó ayer que las gobernaciones y alcaldías cuentan con lo recursos económicos para cancelar el doble aguinaldo.

“Hay un decreto que estable claramente que cuando la economía de nuestro país, nuestro PIB (Producto Interno Bruto) crece por encima del 4,5% hay esa posibilidad de pagar el doble aguinaldo. Queda librado a la capacidad y a la negociación que puedan hacer las Entidades Territoriales Autónomas, ya es una decisión de ellos”, dijo.

Según el legislador, en el caso de que el crecimiento del PIB supere la meta, las autoridades regionales y departamentales deben prever la forma de pagar el beneficio a los trabajadores.

“Eso tienen que ver los gobernadores. Es muy fácil hacer campaña y volverse gobernador para después salir a lamentarse que uno no tiene los recursos. Creo que uno tiene que tener la capacidad inventiva para salir adelante con su gobernación o con su municipio”, enfatizó.

En su criterio, las autoridades subnacionales sólo ven la posición más “cómoda”, que es recurrir al Gobierno para que le dé plata, cuando ese no es el mecanismo.

El Decreto Supremo 1802 del 20 de noviembre de 2013 condiciona el pago del segundo aguinaldo a que en cada gestión fiscal el crecimiento anual del PIB debe superar el 4,5%.

El beneficio se pagó en 2013, 2014 y 2015, pero no en 2016 y 2017 porque no se alcanzó la meta. A inicios de este mes, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, advirtió que en el caso de alcanzar la previsión, las normas están para cumplirse.

