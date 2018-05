FIFA aclara que nunca dio luz verde para construir un CAR

El argentino Jair Bertoni aseguró que no existe ningún proyecto de la FBF aprobado para la edificación de un centro en Warnes.

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) envió una carta aclarativa a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) asegurando que no existe ningún proyecto aprobado, ni siquiera en proceso de estudio, para la edificación de un Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la localidad de Warnes.

La carta enviada este lunes, recibida por la FBF, es contundente al indicar que en enero de este año se recibieron -vía email- documentos preliminares (versión borrador) relacionados con la construcción de un centro técnico de alto rendimiento en la localidad en cuestión, a efectos de verificar los requisitos para realizar después una solicitud formal de proyecto de infraestructura, en el marco del programa de Desarrollo Forward de la FIFA.

Según explica Jair Bertoni, a través de la carta, que lleva su firma, se hizo el análisis preliminar de los documentos efectuados por la FIFA, transmitiéndose luego las debidas observaciones a la FBF en comunicación de fecha 29 de marzo del año en curso. Dichas observaciones solo tuvieron el propósito de brindar asesoramiento y asistencia, a fin de que la FBF pudiese realizar las modificaciones y mejoras que fueran necesarias al proyecto de infraestructura antes de una presentación formal y efectiva.

Entre otras cosas, se solicitaba a la FBF la acreditación de la titulación del derecho de propiedad libre de gravamen de la FBF sobre los terrenos que serían afectados para la construcción, además de la modificación de los planos arquitectónicos presentados, con la finalidad de adecuar y aclarar algunos aspectos técnicos de la construcción.

No enviaron nada

Pasado el tiempo, aclara la carta, la FBF no envió ninguna solicitud formal ni efectiva en los términos detallados anteriormente. Por consiguiente, la FIFA no ha iniciado ningún proceso tendiente a la aprobación de tal proyecto. Es más, sostiene que en caso de que la FBF deseara solicitar formalmente fondos económicos para un proyecto de infraestructura, contará con la asistencia y asesoramiento FIFA. Posteriormente, en caso de que la solicitud cumpla con todos los requisitos que exige la norma, la misma será sometida a consideración del Comité de Desarrollo o de la Administración de la FIFA, en concordancia con el artículo 7 del Reglamento Forward de Desarrollo de la FIFA, lo que no ocurrió.

Hoy designan al nuevo DT

Freddy Téllez, director general ejecutivo de la FBF, anunció para hoy una reunión del comité ejecutivo, donde se elegirá al seleccionador invitado para los partidos amistosos de la Verde contra Holanda (sub-22), Estados Unidos, Corea del Sur y Serbia.

Fuente: diez.bo