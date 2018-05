Gobierno asegura que microempresas no están incluidas en la Ley de empresas sociales

Presidente en ejercicio, Álvaro García Linera. Foto: Fides

La Paz, 8 de mayo (ANF).- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera aseguró la víspera que las pequeñas y micro empresas no están consideradas en la Ley de empresas sociales, por lo que en caso de quebrar y cerrar definitivamente no son candidatas para pasar a manos de los trabajadores.

La autoridad dijo que la Ley solo afecta a la mediana y gran empresa que haya cerrado definitivamente, además que la decisión final la tiene un juez y no un decreto gubernamental.

“Expresamente está en la ley que no pueden ser afectados el pequeño, el microempresario, expresamente; es una ley que no los toca, están al margen de ello. Algún día podría afectar a una empresa mediana o grande que funcionó y ya no es viable, que el empresario se dio a la fuga y ya no le interesa más la empresa”, manifestó el mandatario en entrevista con la Red UNO.

Fuente: noticiasfides.com