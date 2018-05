Gobierno propone cuatro puntos a Chuquisaca para zanjar lío por Incahuasi

Las autoridades chuquisaqueñas dejaron Cochabamba llevando la oferta del Ejecutivo para que la Asamblea de Instituciones la analice. El paro cívico continúa en la capital del país. Se espera una respuesta al documento entre mañana y el jueves

Juan Carlos Salinas Cortez

Tras más de 20 horas de negociaciones y con la amenaza de suspender la reunión si se man- tenían los bloqueos en Macharetí, el Gobierno dejó la pelota en la cancha de los chuquisaqueños al ofrecerles cuatro puntos que podrían solucionar el tema Incahuasi y desactivar la protesta regional, que ya lleva nueve días.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, remarcó que durante el encuentro los técnicos y abogados de Chuquisaca no pudieron demostrar un solo argumento válido para que el Gobierno nacional proceda a los pedidos injustificados, como la anulación de la Resolución 090 dictada por el Ministerio de la Presidencia y la abrogación de la ley que establece los límites sobre 30 vértices entre Chuquisaca y Santa Cruz.

“Ninguno de estos pedidos han podido ser justificados. Ante esta situación, el Gobierno hizo un ofrecimiento en pos de la paz, una ofrecimiento racional, para aclarar sus dudas respecto a los límites, esta fue entregada al gobernador Esteban Urquizu como cabeza política y ellos quedaron en analizarla con sus bases”, indicó Arce.

La oferta gubernamental con la que se espera cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y se levanten las medidas de presión indica: que se ratifica de ambas partes en sentido de dar cumplimiento a la sentencia constitucional 1160/2017 S2.

Se reconoce la plena válidez y vigencia jurídica de las leyes del 10 de noviembre de 1898 y 21 de octubre de 1912. Se acuerda proceder a la verificación física de la demarcación y amojonamiento de los límites interdepartamentales dispuestos en estas normas, para lo que conforma una comisión de alto nivel junto al Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de Autonomías y el Instituto Geográfico Militar (IGM), la cual comenzará a trabajar a la brevedad posible.

El tercer punto está referido a dar continuidad a la exploración y perforación de pozos en Muyupampa, con el objetivo de corregir la expulsión de la empresa Total.

Y el cuarto punto señala desarrollar el potencial hidrocarburífero del departamento de Chuquisaca, a través del desarrollo de proyectos deexploración y explotación en el departamento, que serán tratados y acordados con el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

Al respecto, Estaban Urquizu, gobernador de Chuquisaca, indicó que la propuesta del Gobierno es un avance, aunque remarcó que no es suficiente.“Es un avance importante, hay que seguir dando pasos, las organizaciones irán evaluando para seguir marcando la unidad del departamento”, señaló Urquizu. El gobernador subrayó la necesidad de que Chuquisaca desarrolle un plan departamental hidrocarburífero apuntando a 2020, año en el que se prevé que el departamento pase a ocupar el primer lugar en la producción de hidrocarburos del país.

Sobre el tema, el presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Rodrigo Echalar, señaló que todavía no hay acuerdo y que el documento propuesto por el Gobierno será analizado en la Asamblea de Instituciones de hoy, por lo que aclaró que el paro cívico indefinido en Chuquisaca continúa.

“El Gobierno hizo una propuesta, no se ha firmado ningún acuerdo por ninguna de las instituciones chuquisaqueñas que participaron del diálogo; de manera unánime hemos decidido no firmar el documento, sino como hemos acordado, bajar a la Asamblea de Instituciones para que sean ustedes los que definan si se acepta o no esta propuesta del Gobierno”, sostuvo Echalar al diario Correo del Sur.

Frustración presidencial

A su vez, el presidente Juan Evo Morales reiteró ayer su frustración por los conflictos que surgen al conocerse sobre reservas de gas en regiones limítrofes de los departamentos.Morales se refirió al conflicto que se mantiene entre Santa Cruz y Chuquisaca por las regalías del campo Incahuasi, y dijo que el gas y todos los recursos naturales deben ser como una bendición y no una maldición para los bolivianos.“Este tema de Incahuasi, antes cuando estaba en manos privadas, estábamos unidos para recuperarlo, pero hemos nacionalizado y ahora estamos enfrentados, divididos por un pozo”, lamentó el mandatario en un acto en Santa Cruz.

Sin bloqueo, pero en alerta

Alrededor de las 10:30 las autoridades y los universitarios de Macharetí (Chuquisaca) fueron sorprendidos por más de 300 policías que avanzaron por el puente que conecta Bolivia, Paraguay y Argentina, y para dejar expedito el lugar usaron gases lacrimógenos.

Galy Durán, presidenta del Comité Cívico de Macharetí, sostuvo que ante la fuerza uniformada tuvieron que dejar el lugar en busca de protección.“Fue un abuso, porque se había liberado un carril para que los vehículos transiten, pero de golpe llega la Policía y nos gasifica. Estamos en alerta y veremos qué hacemos”, sostuvo Durán.El dirigente cívico Beltrán Condori señaló que la represión policial fue tremenda, con gases, y no se respetó a mujeres, adultos mayores ni niños.El cívico agregó que se estaba realizando un bloqueo pacífico y, tras un intermedio, un centenar de bloqueadores pretendía retomar la ruta cerca de las 10:00 y fue cuando empezó la represión.“Estábamos bloqueando pacíficamente, había un cuarto intermedio y a las 10 de la mañana teníamos que volver a bloquear, pero de pronto comenzaron a reprimirnos y a amenazarnos. Por lo menos tenemos siete detenidos. Hay dos niños que han detenido, dos funcionarias de la Alcaldía de Muyupampa y jóvenes universitarios”, detalló.

Cifras del tema

33millones de bolivianosEs lo que mensualmente percibía Santa Cruz en concepto de regalías por el megacampo Incahuasi.

9días de protestaEs el tiempo que lleva el paro cívico de Chuquisaca, donde se realizan distintos bloqueos.

4puntosEs la oferta gubernamental que se hizo llegar al gobernador de Chuquisaca.

En detalle

Análisis

Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, indicó que durante la Asamblea de la Cruceñidad, que se realizará el 10 de mayo, se determinarán los pasos a seguir.

En libertad

Las personas que fueron arrestadas en Macharetí durante el desbloqueo de la carretera a Santa Cruz fueron liberadas, informó José Aramayo, presidente del Comité Cívico de Monteagudo.

Resultado

De acuerdo con la estatal petrolera, el 11 de mayo se dará a conocer el resultado del estudio técnico, que ya tiene un avance del 65%, que está realizando la empresa canadiense Sproule, a fin de determinar la ubicación de megacampo Incahuasi.

