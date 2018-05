Gran Poder: Fraternidades reglamentan el cuidado de los niños bailarines

La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder incluyó en su normativa que los conjuntos folklóricos deben precautelar el bienestar de los pequeños.

La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder incluyó en su reglamentación el cuidado y la seguridad de niños y adolescentes que participen como bailarines en las fraternidades. Los pequeños estarán bajo la responsabilidad de cada conjunto folklórico durante el convite y la preentrada de la fiesta folklórica más grande de La Paz.

Esta disposición fue incorporada el pasado 15 de mayo mediante una resolución de la Asamblea General de la Asociación. La normativa, que consta de 38 artículos, deja en manos de los componentes de las fraternidades el cuidado de los niños.

El documento detalla que la fraternidad debe garantizar la seguridad de los niños durante el recorrido de la entrada alejándolos de riesgos y sin someterlos hasta altas horas de la noche.

“Precautelando la seguridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes, las fraternidades que tengan como danzarines niños, niñas y adolescentes deberán bajo su responsabilidad, tomar todos los recaudos a fin de garantizar la seguridad de los mismos, su no exposición a riesgos inminentes, consumo de bebidas alcohólicas y a su estadía en vías públicas en altas horas de la noche”, se lee en el artículo 28 de la reglamentación.

“En caso de que lleven niños son responsables directamente las fraternidades”, dijo la presidenta de la Asociación de Conjuntos Folklóricos, Marina Salazar.

En ese marco, la secretaria municipal de Desarrollo Social, Rosmery Acarapi, sostuvo que esta instancia intervino con reuniones en la asociación de los folkloristas, para la sensibilización, cuidado y medidas de prevención de los niños durante su recorrido en la entrada.

“La Dirección de Defensorías Municipales tuvo un acercamiento con la Asociación de Conjuntos Folklóricos. El objetivo principal era de sensibilizar a los folkloristas, mostrándoles un panorama de todos los riesgos que se pueden generar en el momento que vayan con menores a hacer gala de la entrada folklórica del Gran Poder”, dijo.

La presidenta de la Asociación también se refirió a la ley de hipersexualización que fue aprobada en el Concejo Municipal, el 24 de abril, en la que, en uno de sus puntos prohíbe el uso de trajes hipersexuales con modelos de adultos en niños, niñas y adolescentes bailarines en eventos públicos como las entradas folklóricas.

“Sabemos que fue aprobada recién y que no podemos controlar bajo esa ley porque aún no está en vigencia hasta después de un mes de su promulgación. Sin embargo, nosotros tomaremos en cuenta (esta norma) para que no exista ese tipo de irregularidades”, indicó Salazar.

Refuerzan postulación ante la Unesco

El alcalde Luis Revilla presentó ayer la festividad de Jesús del Gran Poder y resaltó que es la actividad más importante de la agenda de La Paz Capital Iberoamericana de las Culturas. Anunció que este año se reforzará la carpeta de postulación para la declaratoria de la celebración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, presentada en abril del año pasado.

La autoridad informó además que en coordinación con la organización de los folkloristas se desarrollará una campaña masiva de comunicación con el objetivo de revalorizar y promocionar la práctica cultural más importante de La Paz.

“Esta campaña nos servirá para registrar, para seguir recabando antecedentes, porque ustedes saben que tenemos una carpeta como Estado boliviano presentada ante la Unesco para que nuestra festividad, nuestra celebración, sea declarada Patrimonio de la Humanidad”, resaltó el Alcalde.

El secretario municipal de Culturas, Andrés Zaratti, explicó que la preentrada se efectuará el próximo domingo 20 y la entrada se desarrollará el sábado 26, desde las 7:00. Participarán 73 fraternidades, 22 de danzas pesadas, 44 de livianas y siete autóctonas.

En la festival participarán 95 bandas de música folklórica y siete autóctonas. Se estima la asistencia de 40.000 bailarines y 6.000 músicos.

La entrada se inicia en la plaza Garita de Lima, seguirá por las vías Tumusla, Buenos Aires, Sebastián Segurola, Vicente Ochoa, Antonio Gallardo, plaza Gran Poder, Sagárnaga, Illampu, Eguino, Pando, Montes (carril de subida), Mariscal Santa Cruz, Camacho y Simón Bolívar, y Wenceslao Argandoña.

Para la entrada, la municipalidad movilizará aproximadamente 1.000 funcionarios para realizar diferentes controles en el desarrollo del evento masivo. Se reforzará la inspección de las graderías y se sancionará a las personas que incumplan los requisitos de seguridad.

