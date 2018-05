Hay USD 12.000 de recompensa para quien descubra por qué matan a las focas en el norte de Francia

Sea Shepherd, el grupo que ofrece la recompensa, teme que otros animales también hayan sido asesinados, aunque sus cadáveres no hayan aparecido. “No siempre encontramos los cadáveres y no siempre hay autopsia”, dijo Lamya Essemlali, directora regional de Sea Shepherd. “Pero hasta donde sabemos, no hay casos similares en las otras playas de Francia. Es específico de la costa norte”.