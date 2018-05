Horóscopo de hoy 22 de mayo de Josie Diez Canseco

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Evaluarás con objetividad tu situación, podrás darte cuenta que tus problemas no son tan graves. No te desanimes porque aún no encuentras algo que te satisfaga laboral y económicamente, es cuestión de insistir, sigue buscando y encontrarás. Número de suerte, 20.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás tendencia a exagerar cualquier situación que te incomode, lo que le causará molestia a tu pareja. Te propondrán un cambio de puesto en tu trabajo, no dejes que la inseguridad te lleve a rechazar la propuesta, te conviene mucho tanto laboral como económicamente. Número de suerte, 6.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: No comentes los problemas afectivos de tus amigos menos si no estás enterado bien de qué se trata. Cuidado con propuestas de negocios, por obtener ganancias rápidas podrías dejarte llevar por gente con poca experiencia que te ocasionaría pérdidas. Número de suerte, 10.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: No te quedes añorando el pasado, búscala, te será fácil reconquistar su cariño. Tendrás la oportunidad de hacer una buena inversión pero dudarás mucho, es hora de tomar decisiones arriesgadas, el bienestar no llegará solo, tienes que luchar y asumir retos. Número de suerte, 22.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Los celos de tu pareja hoy te causarán incomodidad, sé paciente y no lo tomes tan en serio. Nuevas directivas y cambios en tu trabajo pondrá tensos a todos, no te dejes arrastrar por el nerviosismo de tu entorno, pasada la confusión te darás cuenta que son positivos. Número de suerte, 14.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Un nuevo amor llegará a tu vida, no comentes con nadie tu nueva relación hasta que se estabilice. Te quejas de tu economía pero no buscas alternativas para generar nuevos ingresos, hoy se presentará una muy buena y no interferirá con tu trabajo, aprovéchala y solucionarás tus problemas. Número de suerte, 2.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Día de acontecimientos imprevistos y felices que le darán estabilidad a tu vida afectiva. No dejes que los problemas de los demás te afecten, sólo te harían perder tiempo y gastar energía inútilmente porque no podrías solucionarlos. Número de suerte, 16.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Si sigues dudando perderás la gran oportunidad que tienes ante ti de encontrar el verdadero amor. Llegarán personas con más experiencia que tú a tu trabajo, estarás atento y demostrarás muchas ganas de aprender, lo que le causará una buena impresión tanto a ellos como a tus superiores. Número de suerte, 12.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Una nueva inquietud te hará dudar de tus sentimientos, no tomes ninguna decisión ahora. El dinero que necesitas con urgencia lo conseguirás a través de familiares y amigos, lo que evitará que tengas que pedir un préstamo y pagar intereses. Número de suerte, 19.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy tu pareja estará pendiente de ti y de tus deseos, te sentirás feliz y muy querido. No podrás avanzar solo con ese importante proyecto que tienes a tu cargo, te conviene trabajar en equipo, otras opiniones serán buenas para tu éxito. Número de suerte, 7.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Tu relación se ha vuelto monótona y no contribuyes a mejorar las cosas, toma la iniciativa. Recibirás buenas noticias sobre un nuevo trabajo, que te abrirá nuevos y prometedores horizontes. Número de suerte, 4.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Rescata la emoción que tu relación está perdiendo y renacerá el amor con más fuerza. Alguien cercano te ayudará desinteresadamente dándole un gran impulso a tu carrera, en poco tiempo estarás en posición de retribuir el favor. Número de suerte, 13.

