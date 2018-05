Hugo Dellien alista su debut en Roland Garros

‘El Tigre’ está en el puesto número 129 del ranking de la ATP y eso le permite jugar la clasificatoria de todos los Grand Slam. Por estos días se encuentra concentrado en Argentina y el miércoles viaja a París.

El sueño de jugar su primer Grand Slam como tenista profesional está a punto de cumplirse para Hugo Dellien, quien se encuentra en Buenos Aires (Argentina) preparándose con miras a Roland Garros, que se disputará del 21 de mayo al 10 de junio. El boliviano jugará la fase clasificatoria y llega en su mejor momento: viene de ganar dos Challenger en EEUU y actualmente ocupa el puesto número 129 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Dellien no solo jugará los Grand Slam de Roland Garros y de Wimbledon (2-15 de julio), ahora con el ranking que tiene también puede hacerlo en el US Open (27 de agosto al 9 de septiembre) e incluso en el Abierto de Australia de 2019 (enero), este último torneo no lo pudo jugar este año debido a una lesión.

El beniano, de 24 años (16-06-1993), tenía previsto jugar dos torneos más en Europa antes de encarar Roland Garros, pero los buenos resultados en los Challenger de EEUU le hicieron cambiar de planes. A eso habrá que sumarle que tuvo bastante desgaste físico y mental, según expresó el propio deportista.

La primera semana que estuvo en EEUU, entre el 16 y 22 de abril, jugó el Challenger de Sarasota, donde fue campeón venciendo al argentino Facundo Bagnis por 2-6, 6-4 y 6-2. Un hecho histórico para Bolivia y para el propio deportista que ganaba de esa manera su primer Challenger. El torneo repartió $us 100.000 en premios.

La semana siguiente disputó el Challenger de Tallahasse, con una bolsa en premios de $us 75.000. Allí llegó hasta semifinales, pues el local Noah Rubin le ganó por 6-2 y 6-4 y no le permitió pasar a la final.

‘El Tigre’, como le dicen a Dellien, encontró la revancha a la vuelta de la esquina porque en la primera semana de mayo intervino en el Challenger de Savannah conquistando la corona tras una dura final ante el estadounidense Christian Harrison por 6-1, 1-6 y 6-4. La bolsa en este torneo fue de $us 75.000.

Antes de jugar estos tres Challenger, en EEUU, Hugo Dellien se encontraba en el puesto número 231 de la ATP, pero con los puntos logrados gracias a dos campeonatos y una semifinal, ascendió rápidamente al puesto 129.

Alista maletas

Dellien tiene los pasajes para viajar de Buenos Aires a París para el miércoles 16 de mayo, una vez en la sede de Roland Garros continuará con sus entrenamientos a la espera de su debut en el torneo.

La fase clasificatoria comenzará a jugarse el 21 de mayo y es posible que ese mismo día nuestro compatriota debute en el Grand Slam de Francia.

En la clasificatoria estarán 128 tenistas tratando de conseguir uno de los 16 cupos que les permitan ingresar al cuadro principal, por lo tanto deben ganar tres partidos.

Dellien reconoce que no quiere pensar en el cuadro principal, en el que compiten también 128 deportistas, pues no quiere meterse presión ya que su objetivo es jugar tranquilo y disfrutar del privilegio de estar en el torneo.

El Tigre en 2010 y 2011 jugó Roland Garros, Wimbledon y el US Open, pero en la categoría júnior. Justamente la última vez que estuvo en Roland Garros, en 2011, fue sparring de Rafael Nadal, cuando el español era el número 1 del mundo y fue una de las mayores experiencias en este deporte, según reconoce el boliviano.

Después de Roland Garros

Si bien el calendario de actividades de Hugo Dellien varía de acuerdo a los resultados que va logrando en los torneos, reconoce que le abrieron una pequeña posibilidad de presentarse en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, que se realizarán del 26 de mayo al 8 de agosto, siempre y cuando no ingrese al cuadro principal de Roland Garros.

Si no viene para los Juegos Suramericanos, jugará un Challenger en Vicenza, Italia y luego tiene dos opciones: quedarse en Italia o viajar a Kazajistán, en ambos lugares tiene la posibilidad de jugar dos torneos. Luego vendría la clasificatoria en Wimbledon.

Entrevista con Hugo Dellien

Después de jugar tres Challenger en EEUU, ¿qué tipo de preparación estás realizando en Buenos Aires?

Ahora estamos recuperándonos físicamente después de una gira con muchos partidos, tuve bastante desgaste físico y mental, y estamos tratando de recuperarnos en esos aspectos.

En EEUU, sobre todo el último Challenger, te tocó jugar encuentros largos, a tres sets…

Fueron partidos muy difíciles, con mucho desgaste. Obviamente después de tantos partidos, no me encontraba bien físicamente para la última final que jugué, pero funcionó bien la cabeza.

Cuando fuiste a jugar a EEUU tenías previsto luego disputar dos torneos en Europa antes de Roland Garros, pero cambiaste de planes…

Sí. La verdad que no tenía pensado ganar dos Challenger y en el otro llegar hasta semifinales. Yo quedaba contento si llegaba a cuartos de final o por ahí alguna semifinal, pero ganar dos torneos y una semifinal fue en contra de mis pronósticos. Iba a jugar dos torneos en Europa antes de Roland Garros, pero con los resultados en EEUU ahora cambia mi panorama de calendario, ya no los voy a jugar por un tema de que ya no necesito los puntos.

¿Te imaginas pasar al cuadro principal de Roland Garros?

No lo pienso porque sé que es un torneo muy duro; se juega mentalmente mucho, hay bastante presión, están en disputa muchas cosas, dinero, puntos y si se entra al cuadro principal te cambia la vida. Si me pongo a pensar en todas esas cosas me voy a poner mucha presión.

Subiste más de 100 puestos en el ranking de la ATP (está en el 129) en el último mes, ¿se te pasó por la mente ocupar esa posición antes de ir a Francia?

No, yo pensaba terminar el año en el puesto 150, pero ya estoy en el 129 y eso cambia mis metas. Ahora trataré de estar dentro de los 100 del mundo y de meterme al cuadro principal del US Open y del Abierto de Australia en 2019, además jugar torneos ATP 250, 500 y 1.000, que son de gran nivel.

Además de sumar puntos en EEUU, ¿ también lograste buenos ingresos económicos?

Me fue bien económicamente en EEUU, pero de lo que gané gaste como el 50% allá mismo, la mayor parte en impuestos que fue casi un 30%. Pero sí es una suma importante para poder seguir invirtiendo en mi carrera, gané algo así del 10% más o menos de lo que invierto anualmente y eso ayuda por lo menos para empezar la gira por Europa.

¿Qué tipo de superficie tenían las canchas en EEUU y si responderás a la tierra batida de Roland Garros?

En EEUU las canchas tenían arcilla verde y debería sentirme bien cómodo en Roland Garros

Para destacar

-Entrenadores. Hugo considera que el DT Mauricio Solis es quien forjó su carrera como tenista. Actualmente lo entrena Alejandro Fabbri.

-Apoyo. También son parte de su equipo SportsLab (preparadores físicos), DOK Kinesiología (cuerpo médico) y Luciano Spena (nutricionista).



