Iglesia pide evitar el linchamiento social contra religiosa y asilo San Ramón de La Paz

Ayer se determinó la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la monja acusada de violencia contra un adulto mayor.

Parte del asilo San Ramón, ubicado en la zona de Achumani de la ciudad de La Paz. Foto :Archivo Página Siete.

El secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), sacerdote José Fuentes, pidió hoy a nombre de la Iglesia Católica evitar el linchamiento social contra la religiosa que fue filmada agrediendo a un anciano en el asilo San Ramón y contra el mismo trabajo que realizan las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que trabajan en ese Hogar.

“Si ha habido malos tratos, hay que investigarlos y hay que asumir responsabilidades, pero tampoco queremos que se convierta esto en una especie de linchamiento social, porque un video tampoco puede juzgar la actuación ni de la misma hermana y menos aun de la congregación que ha trabajado en Bolivia más de 100 años al servicio de los ancianos”, expresó fuentes.

“Lo del video no es aceptable, es un exceso de la hermanita, pero debemos admitir que nos enojamos todos, hay momentos en que no aguantamos y reaccionamos fuertemente, pero después nos arrepentimos y decimos no está bien, hay que cambiar la actitud eso es lo que ha pasado con esa hermanita (…) tiene su gravedad, pero no hay que exagerar”, manifestó también el arzobispo de La Paz, monseñor Edmundo Abastoflor.

Ayer en la madrugada se determinó la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la monja acusada de violencia contra un adulto mayor. Ella fue detenida el jueves en la noche por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) luego de que se hiciera viral un video sobre el forcejeo entre la religiosa y el anciano por el suministro de un medicamento vía oral.

El secretario general adjunto de la CEB aseguró que por las visitas que han hecho al asilo San Ramón están convencidos de que los ancianos son bien cuidados y que este es un caso aislado, por lo mismo pidió tranquilidad a los familiares de las personas que se encuentran en el Hogar.

