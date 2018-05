Inédita durante casi un siglo: la historia del último esclavo llevado de África a Estados Unidos

Hurston no tuvo su libro en sus manos, y acaso murió pensando que nadie lo leería. Sus obras famosas, como las compilaciones de folklore Their Eyes Were Watching God y Tell My Horse, fueron olvidadas, y ella terminó en la pobreza, trabajando como maestra sustituta y empleada de limpieza. Murió en 1960 en Fort Pierce, Florida, y fue enterrada en una tumba sin nombre hasta que la autora Alice Walker —quien hizo el prólogo a Barracoon— la buscó, y encontró, en 1974.