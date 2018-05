Kit Harington y Rose Leslie pasarán por el altar en menos de un mes

La inscripción en el registro de un pequeño pueblo inglés hace que se filtre la esperadísima fecha del enlace.

Si mañana al abrir el buzón de casa te encuentras con una invitación serías el primero en confirmar asistencia, pero es posible que haya gente a la que ir a la boda de Kit Harington y Rose Leslie le apetezca tanto como pasar horas en un atasco bajo la lluvia.

Nos referimos, por supuesto, al resto de reparto de Juego de Tronos, que seguramente tendrá entre sus filas a alguien que verá al actor no como una estrella mundial de la televisión, sino como ves tú a muchos compañeros de oficina: un pesado al que aguantas por obligación y por contrato, no por gusto.

Pues bien, ¿qué harías si esa persona te invita a su boda? Evidentemente inventarte cualquier excusa para no tener que hacerlo. Algo en plan “justo esa fecha no puedo porque me tengo que levantar al día siguiente prontísimo para rodar mi muerte en una montaña remota”, que es algo que tarde o temprano todo actor de Juego de Tronos ha dicho.

El problema es que eso es lo único que no podrán alegar los trabajadores de la serie que quieran librarse de tener que comprar un regalo de boda a los futuros novios, ya que según acaba de saberse gracias a BBC, la serie ya habría completado su rodaje el día que Kit y Rose han elegido para casarse: 23 de junio.

Cumplen así tanto Harington como Rose la promesa de que su enlace no iba a interferir en el calendario de rodaje de la ficción de HBO, sobre todo teniendo en cuenta que al grabar en exteriores por toda Europa (hace un par de semanas se vio a varios actores por Sevilla) es muy complicado reunir a todo el reparto en un mismo lugar y a la misma hora.

Pero ahora que la pelota está en el tejado del equipo de postproducción, que tendrá que trabajar a toda prisa para que podamos ver los últimos capítulos en 2019, toca prepararse para el gran día. Y aunque seguramente les quedan por delante varias fiestas, de momento Kit Harington se ha dado el gustazo de celebrar la despedida de soltero que muchos hombres querrían: montando en un coche de Fórmula 1 durante el GP de Mónaco.

Kit in Monaco for the F1 Grand Prix with his brother Jack – 26.05.2018. pic.twitter.com/NZnJRQXMEK — Kit Harington (@KitHarington10) 28 de mayo de 2018

Por allí se ha dejado ver el actor en compañía de otros dos famosos actores de la serie, Liam Cunningham y Nikolaj Coster-Walda, con los que ha celebrado esta suerte de despedida haciendo una visita a boxes y dando una vuelta a toda velocidad por las calles de Monte Carlo junto al famoso piloto Mika Pauli Häkkinen, que les ha enseñado en primera persona qué se siente dentro de uno de estos coches.

¡No sabes nada tú, Jon Nieve!





Fuente: revistavanityfair.es