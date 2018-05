La aterradora noche en que un hombre violó y estranguló a ocho jóvenes enfermeras

A las once de la noche oyen golpes tenues en la puerta. Corazón se levanta y abre. No es una compañera, como imaginó: es un hombre joven, “de lindos ojos, vacilante, y con muy fuerte olor a alcohol. Estaba borracho. Tenía una pistola en la mano. Me dijo que no me preocupara, que no me haría daño, que sólo necesitaba unos dólares para viajar a Nueva Orleans”, recordaría al día siguiente, interrogada por la policía.