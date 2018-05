La emotiva llamada de despedida entre príncipe Harry y su ex novia Chelsy Davy poco antes de la boda real

Según informó la revista Vanity Fair, los ex novios mantuvieron una conversación final una semana antes del enlace real. De acuerdo con un asistente que pidió no ser identificado, Chelsea contactó telefónicamente al príncipe tras haber recibido la invitación a la ceremonia en la capilla St. George, pero no para el festejo íntimo que se realizó posteriormente en la mansión Frogmore House.