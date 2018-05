La épica respuesta de Sergio Ramos para reparar el trofeo del City

Los jugadores del Manchester City tiraron la copa de la Premier League, y así respondió el capitán del Real Madrid

Los efusivos festejos del Manchester City propiciaron que el trofeo de la Premier League terminara en el campo.

Y es que los ‘Citizens’ celebraban el campeonato, cuando la tarima se movió para que la copa fuera a parar al suelo del Etihad Stadium ante la sorpresa de los presentes.

Las burlas se hicieron presentes en las redes sociales, donde el primero en pedir ayuda fue Ilkay Gündogan.

“¿Alguien que conozca algún lugar que repare trofeos? Es para un amigo”, expresó en su cuenta de Twitter.

Las respuestas no faltaron, entre ellas las de Sergio Ramos: “Conozco algunos lugares, pero no he llamado desde 2011… Dejar que el trofeo se caiga se está volviendo una tendencia”.

Hay que recordar que el capitán del Real Madrid recibió las burlas en 2011, cuando se le resbaló el trofeo de la Copa del Rey que le ganaron al Barcelona, y fue aplastada por el camión que trasladaba al Real Madrid en la celebración rumbo a Cibeles.

ASÍ LA ÉPICA RESPUESTA DE RAMOS A GÜNDOGAN:

I may know a few places, but I haven’t called since 2011… ??????

Letting the trophy fall is becoming a trend…???? @ManCityhttps://t.co/AFCuF5hdNY

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 de mayo de 2018