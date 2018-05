La misteriosa historia de un hombre que escribió siete novelas, y otra después de muerto…

Lo tienta: “El baño es lo más increíble que viste en tu vida. Tiene un vestidor con una alfombra de pared a pared en la que te hundes hasta los tobillos. Y tres estantes de cristal con todos los cosméticos que…”

Pero Marlowe, sarcástico, le dice:

–¿Esta choza cuesta mil doscientos dólares por mes? Es mucho más de lo que gana este pobre detective. Por primera vez soy un hombre mantenido. ¿Puedo andar por la casa en sarong y pintarme las uñitas de los pies?

–Vete a la mierda, Marlowe. No tengo la culpa de ser rica. Tienes que hacerte a la idea…

–Sí, mi amor –la besé– Me conseguiré un monito tití. En poco tiempo, no podrás distinguirnos uno del otro.

–No se permiten monos en Poold Springs. Sólo los caniches. Encargué uno que es una belleza.