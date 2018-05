La Paz. Gran Poder 2018 mueve $us 115 MM; $us 50 MM por bebidas y cerveza

La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder que tomará varias valles de la zona oeste y el centro de La Paz este sábado 26 de mayo ha crecido bastante. Así lo demuestra un estudio edil que cifra para este año un movimiento económico de $us 115 millones, de los cuales $us 50 millones son por el consumo de bebidas y cerveza. Hace seis años toda la fiesta había demandado $us 52 millones.

Artesanos y especialistas en distintos oficios —entre bordadores, zapateros, orfebres, sombrereros, teleros, sastres, modistas, peinadores, maquilladores y otros— forman parte de esta millonaria cadena económica.

Iván Vargas, unos de los “matraqueros” del Gran Poder.

Pero son los menos, según un estudio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que este miércoles comentó el secretario municipal de Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Paz, Sergio Siles, en una entrevista con la red Bolivisión.

“Para 2018 se ha generado un movimiento económico cercano a los 115 millones de dólares, desde luego estamos hablando de una generación de este monto no solo en la entrada como tal sino a lo largo de los ocho mes que dura”, precisó.

Un grupo de morenos danza con sus matracas. Foto: Archivo La Razón.

La festividad dura, según explicó, desde el mes de noviembre cuando comienza con la “misa de promesa” hasta los primeros días de junio, justo en la “elección de los nuevos pasantes”.

La millonaria cifra es la suma de la inversión de varios rubros, donde “la primera que manda es la del consumo de bebidas y cerveza. Estamos hablando de un aproximado de $us 50 millones que se gastan en este rubro”, dijo.

Un grupo de danzarines pasan frente al templo de Gran Poder. Foto. Facebook.

Le sigue la orfebrería con $us 24 millones. La mayoría de las danzas, pero principalmente las morenadas, usan joyería ostentosa. No por nada las fraternidades de esta danza pesada cuentan con personal de seguridad para resguardar a sus bailarinas.

Un grupo de cholas paceñas danzan en el Gran Poder. Foto: Archivo La Razón.

Para los trajes, distintivos y vestimentas se destinan entre $us 24 y 25 millones. Los fraternos tienen varias “paradas” que lucen no solo el día de la fiesta, si no en los ensayos previos y al día siguiente, el domingo de la Diana.

Fraternos de una morenada lucen sus matracas en la “promesa” del Gran Poder. Foto: Martín Alcázar.

Otro rubro que destaca es el contrato con grupos musicales, bandas de bronce y artistas internacionales. “Hemos podido identificar casos en los cuales se ha llegado a pagar medio millones de dólares o 400.000 dólares a un artista por la participación en un fin de semana. Ha sido el rubro que más ha crecido”, apuntó Siles.

Solo en 2016, los contratos por música fueron de $us 3 millones y subieron a $us 6 millones para este año.

El grupo boliviano se presenta en una recepción social de la morenada Viajeros La Paz – Charaña. Foto: Facebook.

“Eso te muestra que las fraternidades están apostando por traer muchísimos artistas internacionales y de renombre para dar el realce necesario a sus actividades. Identificamos que es una forma de identificarse, de resaltar”, sostuvo la autoridad edil.

Artistas de Europa como CC Catch o Boney M han paseado su música en las denominadas recepciones sociales del Gran Poder. A ellos se sumaron en su momento los mexicanos Cristian Castro, Lucero, Marco Antonio Solíz, Ana Bárbara, los Bybys, Liberación y Bronco, entre otros.

La cartelera de artistas de la Fraternidad Nueva Generación Viajeros La Paz – Charaña en Gran Poder. Foto: Facebook.

También participaron los grupos argentinos Ráfaga, Los Charros, Jambao o Sombras, y solistas como Daniel Agostini, exvocalista de este último, entre otros que se catalogan como “los más cotizados”. No obstante, las fiestas de las agrupaciones de danzas livianas son más austeras.

En suma, las cifras de la expansión del Gran Poder son muchas y sorprenden cada año. En 2017 habían participado 69 fraternidades (cuando se erogó $us 107 millones) y este año lo harán 74. (23/05/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz