La Paz. Hospital de Clínicas reanuda atención en radioterapia tras 2 meses de paralización

Enfermos con cáncer piden al Gobierno realizar mantenimiento preventivo a los equipos oncológicos y evitar fallas en las sesiones.

Pacientes en la Unidad de Radioterapia esperan por atención. Foto: ANF

La Paz, 14 de mayo (ANF).– Después de una larga pausa de más de dos meses, este lunes la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas reanudó las atenciones a los enfermos con cáncer, según informó a ANF, Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Personas con Cáncer.

“Ya ha llegado nuestro especialista, también vino un físico-médico con todo su equipo para arreglar y calibrar los equipos (de Radioterapia). Dice que desde ayer (domingo) estaban arreglando todo. Estamos felices porque ahora, nuestros hermanos van a recibir el tratamiento después de casi tres meses de espera”, remarcó.

Calle señaló que hay al menos 50 personas afectadas por la suspensión de los tratamientos oncológicos. Pero, anunció que de manera paulatina los pacientes recibirán la atención adecuada.

Empero, pidió al Gobierno dar prioridad al mantenimiento preventivo de los equipos de cobaltoterapia

“Tenemos unas 50 pacientes afectados, hay una lista de espera, pero se los va atender a todos. Lo que estábamos buscando era que den los tratamientos y lo logramos. Pero, pedir al Gobierno que haga un mantenimiento preventivo a los equipos”, dijo.

Aseveró que en un año, al menos entre siete u ocho veces se arruinan los equipos de oncología del nosocomio miraflorino, por su antigüedad y que perjudica en el tratamiento de los miles de enfermos con cáncer que acuden en busca de cura a sus dolencias.

Hace dos semanas, cuando asumió el nuevo especialista de la Unidad de Radioterapia, Roger Corrales, algunos pacientes recibieron sus sesiones, pero por nuevas fallas en los equipos y la ausencia forzada del profesional, debido a que éste también trabaja en el Instituto de Cancerología Cupertino Arteaga de Sucre, no pudo llegar a la sede de gobierno por los bloqueos que se mantenían en Chuquisaca por Incahuasi.

Sin embargo, esta jornada varios pacientes que esperaban en la sala de Radioterapia expresaron su alegría al enterarse de que el galeno y los especialistas de la unidad llegaron para reanudar las sesiones.

“Gracias a Dios, por fin ya tenemos especialista”, señaló María Quispe, una paciente que esperaba ser atendida por el profesional. La mujer relató que hace más de un mes no pudo recibir su tercera sesión de radioterapia por el desperfecto en los aparatos médicos.

“Ha sido triste caminar y caminar. No había día que no venía a preguntar por las sesiones. Ya he dicho voy a morir así, pero qué bien que el doctor ya esté aquí y los equipos se hayan arreglado”, enfatizó.

Otra paciente, que prefirió mantener en reserva su identidad, dijo que la última semana no hubo ningún tipo de atención, aunque aclaró que una semana antes, hubo algunas sesiones, pero los equipos se apagaban a mitad de las sesiones y por eso decidieron, nuevamente, suspender los servicios.

“Ya da miedo que en cualquier rato se pare el equipo y no sabemos cómo vamos a estar. Tengo cáncer de mama y hace tres semanas tenía sesión, pero no había atención”, afirmó.

Varias de las pacientes que esperaban por atención, pidieron al Gobierno que capacite profesionales para manipular los equipos oncológicos y evitar que se suspendan las atenciones.

“La enfermedad avanza y el cáncer no perdona. Cómo estaré, no sé y me da miedo saberlo, pero seguro que ha avanzado más, peor sin radioterapia. Ojalá nuestras autoridades se pongan la mano al corazón y de verdad arreglen los equipos y capaciten más profesionales para no estar trayendo otros médicos ni paralizando, también somos personas”, expresó una paciente.

A principios de marzo, los pacientes y familiares con cáncer se declararon en estado de emergencia debido a la suspensión de servicios por fallas técnicas en los equipos de dosimetría de cobalto y braquiterapia, afectando a cientos de pacientes que requieren de esas sesiones para sobrevivir a la enfermedad.