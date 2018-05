La selección de Argentina visitará al Papa ante de ir a Rusia

La delegación Albiceleste que emprenderá hacia el Mundial tendrá una parada en el Vaticano para ver al líder en audiencia.

El Papa Francisco recibirá un miércoles, cuando se celebra la tradicional audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano, a la Selección Argentina antes de que esta viaje a Rusia para participar en el Mundial.

El director de la oficina de prensa del Vaticano, Greg Burke, confirmó a EFE que el encuentro está previsto, pero que se deben aún confirmar los detalles de cómo y en qué momento se realizará.

Fue el mismo Francisco quien en unas declaraciones al Canal 13 afirmó que la “albiceleste” pasaría por el Vaticano antes del Mundial.

El Mundial de Rusia se disputará del 14 de junio al 15 de junio y la selección argentina tiene un partido amistoso el 8 de junio en Haití, por lo que podría ser justo después, haciendo escala para llegar al país anfitrión de la esta competición.

El papa argentino y gran aficionado al fútbol ya recibió en agosto de 2013 a la selección argentina antes de un encuentro amistoso en Roma contra Italia.

