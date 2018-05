La vejez… el comentario y la FUP

Roberto Méndez

Periodista y Docente

El filósofo Platón nos dejó entre una de sus frases célebres: “Teme a la vejez, porque esta no viene sola”.

Lo supe después de pasar la línea de los 50 años y cuando el neumólogo me sentenció: “ está bien, pero sus riñones están funcionando al 60 por ciento”. Y eso por qué pregunté. Y la respuesta, “porque los órganos de nuestro cuerpo se van gastando con la edad”.

El dramaturgo irlandés Oscar Wilde nos dijo que “la tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, si no que uno es joven”y un refrán popular nos señala que “el que tuvo, retuvo y …guardó para la vejez”, pues ël arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza, nos afirma el novelista francés, André Maurois.

Pitágoras nos dejó como legado que “una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida”. Por eso es que debemos tomar en serio sobre cómo debemos gastar el resto de la tinta que tenemos en el tintero, y buscar los mecanismos mas adecuados para irnos a la tumba sin muchos apuros económicos.

Me puse a reflexionar sobre el tema conversando con veteranos periodistas, este 10 de mayo, y escuchar testimonios desoladores, como que ahora sobreviven con la Renta Dignidad.

Pero no solo ellos, también he escuchado a docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, lamentarse que, a pesar de haber aportado durante mas de 15 años a las (Administradoras del Fondo de Pensiones) AFP, y ganar salarios por encima de los Bs15 mil bolivianos, han terminado con una jubilación de Bs3 mil.

El filósofo alemán Arthur Shopenhauer, nos dice que los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto, los treinta siguientes, el comentario. Y el comentario final es que vamos a llegar a viejos con una pensión miserable que no alcanzará para comprar nuestros remedios.

Y el comentario es que vivimos en un país en el que no da esperanza a las personas de la tercera edad, ni las dieron antes, ni las dan ahora, pues en realidad, fue una broma de mal gusto el discurso del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, para que migremos del sistema solidario a las AFP, al decirnos que “cada boliviano tendrá su cuenta individual y fruto de todo el dinero que ahorrará, cuando se jubile, se lo entregarán completo”.

“Es como ahorrar en un banco para su vejez”, nos decían los slongans. Pero la triste realidad es que el pequeño gran truco, en realidad la gran estafa, es que las pensiones las calculan con una esperanza de vida de 110 años.

Y ¿Qué sentido tiene calcular un monto de pensión, distribuyendo el capital acumulado por los asegurados hasta los 110 años? se pregunta el investigador Gustavo Rodríguez Cáceres sobre el drama de millones de bolivianos próximos a la jubilación.

La aplicación de la Tabla de Mortalidad hasta los 110 años no tiene ningún sentido lógico ni asidero técnico, pero, a pesar de ello, disminuye directamente el monto de pensión de los jubilados del nuevo sistema, según reproduce un artículo de la agencia de noticias Bolpress.

¿Qué sentido tiene garantizar una pensión para muchos años más allá de la vida de un jubilado y sus derechohabientes, en tanto, eso significa una drástica reducción de sus ingresos para cuando está vivo, es decir, para el que realmente lo necesita?. En este sistema de cuenta previsional con base en el capital acumulado por el aportante, los que fallecen están aportando para los que quedan con vida.

Y el panorama es más desolador cuando sabemos que el gobierno de turno ha empezado a manejar nuestros aportes voluntarios a pesar de tener una deuda interna de 5 mil millones de dólares y por ahí se ha escuchado decir que

impulsarán una ley de jubilación obligatoria a los 60 años.

Ese es un problema de fondo en Bolivia y en especial uno de los temas centrales que debemos discutir en la UAGRM que este martes renovará su directiva de profesores.

