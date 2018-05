La XII Larga Noche de Museos será el 19 de mayo en 7 ciudades capitales de Bolivia, más El Alto y Viacha

“Son 182 instituciones, entidades, museos, espacios culturales que estarán abiertos es nuestra larga noche de museos. Me atrevería a decir que es una actividad que congrega a la mayor de gente en la ciudad. Estamos calculando que en la gestión 2017 hemos tenido a más de 200.000 personas en las calles”, dijo el alcalde paceño.

La Paz. Salón de Exposición en el Tambo Quirquincho. Foto de archivo: lapaz.metro-blog.com

La Paz. Museo Ferroviario en la Estación central – Linea roja del Teleférico. Foto de archivo: lapaz.metro-blog.com

La Paz, 9 de mayo (Urgentebo) .- El alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó sobre la XII versión de la Larga Noche de Museos, que se desarrollará este 19 de mayo, simultáneamente en siete ciudades capitales del país más El Alto y Viacha. La actividad en La Paz tendrá 182 lugares para visitar, 20 circuitos y 14 puntos de activación al aire libre.

“Son 182 instituciones, entidades, museos, espacios culturales que estarán abiertos es nuestra larga noche de museos. Me atrevería a decir que es una actividad que congrega a la mayor de gente en la ciudad. Estamos calculando que en la gestión 2017 hemos tenido a más de 200.000 personas en las calles”, dijo.

La autoridad edil mencionó que ahora se suman nuevas iniciativas como ser el museo del automóvil, museo interactivo de micro finanzas. “Habrá actividades para todos los gustos, para todas las inquietudes e intereses. Pero otra noticia importante es que será una actividad nacional, por primera vez se desarrollará simultáneamente en Santa Cruz, Tarija, Potosí, Cobija, El Alto, Cochabamba, Sucre, La Paz, solo falta Trinidad y Oruro”.

La actividad cultural se desarrollará este sábado 19 de mayo y contará con la participación de instituciones públicas y privadas. En La Paz tendrá un carácter metropolitano debido a que al margen de los 182 espacios habilitados habrá otros 27 en El Alto y siete en Viacha.

“También habrá en las estaciones del Teleférico exposiciones, pero además habrá actividades, 27 en la ciudad de El Alto y 7 en la ciudad de Viacha. Queremos invitar a que el próximo 19 de mayo nos acompañen a disfrutar esta actividad”.

Los circuitos y las ofertas

La logística de esta versión prevé la participación de aproximadamente 150 guías voluntarios, más de 200 artistas y el servicio de 15 buses para el traslado gratuito de personas, además de 200 efectivos de seguridad.

Zona centro y San Pedro (17.00 a 24.00)

Circuito 1: plaza Alonso de Mendoza, Plaza Mayor (San Francisco), c. Sagárnaga, c. Potosí.

Circuito 2: zona Norte, c. Calama, Av. Sucre, Plaza Riosinho, c. Jaén, c. Indaburo, c. Bolívar.

Circuito 3: pasaje Kuljis, c. Jenaro Sanjinés, c. Ingavi, Plaza Murillo, Plaza Obispo Bosque, c. Comercio, c. Obispo Cárdenas, c. Juan de la Riva, Av. Camacho.

Circuito 4: Av. 16 de Julio (El Prado), c. Reyes Ortiz, c. Federico Suazo, c. Batallón Colorados, Plaza del Bicentenario.

Circuito 5: c. Cañada Strongest, c. Nicolás Acosta, c. Murillo, c. Colombia.

Zona Miraflores y San Antonio (16.00 a 24.00)

Circuito 1: plaza Villarroel, Av. Busch, Plaza Benito Juarez, Av. Brasil, Av. Argentina.

Circuito 2: plaza Uyuni, Estadio Hernando Siles, Av. Saavedra, Plaza Triangular, c. Claudio Sanjinés, Estado Mayor.

Circuito 3: Av. Simón Bolívar, c. Wenceslao Argandoña, Av. Del Ejército hasta el Museo Interactivo Memoria y Futuro Pipiripi (frente al Parque Laikacota).

Circuito 4: parque Niño Jesús de San Antonio Bajo

Circuito 5: Periférica Kalajahuira.

Zona Sopocachi (17.00 a 24.00)

Circuito 1: c. J.J. Pérez, Av. 6 de Agosto, Av. 20 de Octubre, c. Aspiazu, c. Fernando Guachalla, c. Rosendo Gutiérrez.

Circuito 2: c. Belisario Salinas, Plaza Avaroa, Av. Sanchez Lima, c. Pedro García, c. Ascarrunz, Av. 20 de Octubre y c. Campos.

Circuito 3: c. Méndez Arcos, Plaza España, Av. Ecuador.

Circuito 4: Av. Arce, c. Óscar Soria, c. Capitán Ravelo.

Circuito 5: c. Landaeta, c. Conchitas, c. Héroes del Acre.

Zona Sur (13.00 a 23.00)

Circuito 1: Curva de Holguín, Av. Hernando Siles y c. Ormachea (entre c. 1 y c. 9 de Obrajes), Campo Ferial Chuquiago Marka (Av. Costanera).

Circuito 2: Av. Ballivián y c. Julio Patiño (entre c. 9 y 16 de Calacoto), Colegio Militar Germán Busch y c. 5 de Irpavi.

Circuito 3: San Miguel, c. 21 de Calacoto, Los Pinos.

Circuito 4: Museo de Historia Natural (c. 26 de Cota Cota), c. 13 y c. 22 de Achumani.

Zona Max Paredes-Portada (17.00 a 22.00)

Circuito 1: Templo Jesús de Gran Poder, Cementerio General, c. Germán Varela (La Portada).

14 puntos de activación al aire libre

Plaza de las Culturas, plaza Mayor, C. Indaburo (entre c. Ingavi y Jenaro Sanjinés), plaza Wenceslao Monrroy, plaza del Bicentenario, El Prado, plaza Triangular – plaza Villarroel (Línea Blanca Mi Teleférico), plaza Avaroa, pasaje Medinacelli (entre 20 de Octubre y Rosendo Gutiérrez), C. Rosendo Gutiérrez (entre 6 de agosto y 20 de octubre), pasaje Jáuregui (entre R. Gutiérrez y F. Guachalla), Av. Ecuador (entre F. Guachalla y R. Gutiérrez), calle Jaime Mendoza (entre c. Enrique Peñaranda y José María Zalles).

Nueve escenarios

Plaza Mayor, Museo Tambo Quirquincho, plaza Riosinho, Pichincha, calle Tiwanaku (Museo Nacional de Arqueología), calle Obispo Bosque, calle Juan de la Riva (RTP), plaza Avaroa y Av. Ecuador.