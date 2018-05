Las ansiedad de niños y adolescentes aumentó un 20%: las redes sociales, la causa principal

La razón, según interpretó Marco Grados, director clínico de Psiquiatría de Niños y Adolescentes en el Hospital Johns Hopkins, tiene nombres: Facebook, Instagram y demás plataformas, dijo el experto a The Washington Post. “Con las redes sociales, todo gira alrededor de la imagen de uno mismo: quién me da like, quién me mira, quién le dio click a mi foto”, ilustró. “Todo se puede convertir en algo negativo. Y los niños están expuestos a esto día tras día”.